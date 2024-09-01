珊珊颱風轉熱帶低氣壓！強襲日本釀6死　「椰樹君」挺過風雨爆紅

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今年第10號颱風珊珊上月29日自鹿兒島登陸日本前後，至今已造成6死127傷等災情。目前珊珊颱風則在紀伊半島外海呈現「幾乎停滯」的狀態，且在今（1）日中午減弱為熱帶低氣壓，但關東等地區仍須嚴防大雨。不過珊珊颱風強襲日本，位於鹿兒島的「椰樹君」仍挺過了這次的狂風暴雨，再度成為民眾除了災情之外的關注焦點之一。綜合日媒報導，據日本氣象廳數據顯示，珊珊颱風在今日上午幾乎停滯在日本東海道外海，強度已明顯減弱，隨後在中午12點45分左右轉變成為熱帶性低氣壓。不過氣象廳也表示，珊珊減弱為低壓後，來自熱帶地區以及高壓周邊的的溫暖潮濕的空氣將會使東日本地方為主等地的大氣狀態十分不穩定，仍須持續保持警戒。受到珊珊影響，東海、近畿及關東地方大氣狀態非常不穩定，局部地區仍有可能出現非常激烈降雨。在當地時間下午1點30分左右，關東地區到近畿地區雷雨雲十分發達，東京都內也有多處有打雷的狀況。據朝日電視台報導，受到珊珊登陸侵襲影響的日本九州地方，3大電信公司到今天上午9時為止，在包括鹿兒島縣、長崎縣、宮崎縣、熊本縣、大分縣等地，仍有部分地區無法通話或是難以接通等情況。珊珊為宮崎縣18市町村帶來大雨，總計到8月31日下午5時止，在宮崎縣內導致39人受到輕重傷，另有985棟民宅受損或淹水。而在遭受突發強風侵襲的宮崎市，已知有863棟民宅受損。據日本放送協會（NHK）彙整的災情報導，截至8月31日晚間7時止，如果包括8月27日因暴雨發生的愛知縣土石崩落重創民宅釀3死2傷在內，跟珊珊有關的災情已造成6人死亡、127人受傷及1人下落不明。不過民眾在關注珊珊颱風的動向以及災情之際，位於鹿兒島縣枕崎市飯店Ocean Hotel Iwato海邊的一棵椰子樹也成為了關注焦點。美國《華盛頓郵報》31日報導，颱風珊珊從九州鹿兒島縣薩摩川內市登陸，當地最大陣風高達時速85英里（約137公里），從設置在Ocean Hotel Iwato海邊的即時影像監視器中，可以看到海灘上一棵孤單的椰樹隨風晃動，不時被吹彎到一邊、猛烈搖擺，但直播了將近12小時，它仍沒被吹倒。這棵椰樹也被日本網友稱為「小椰」（ヤッシー），過去就曾因為力抗颱風而爆紅，近年來每當有颱風接近鹿兒島，小椰都會成為討論話題，它甚至還在Google地圖上被標為「歷史地標」，有網友封它「勇氣之樹」，《華郵》報導更指出，它向我們展示了「不是所有英雄都披著斗篷，有些英雄是披葉子。」「小椰」最早受到關注時是在2022年9月，當時它抵抗颱風南瑪都的身影被直播出去，其堅忍不拔的模樣使網友感動不已。這次對抗珊珊颱風也再次展現強大韌性，在直播時更一度有1.2萬網友同時觀看，而這一次「小椰」也戰勝了颱風，在雨過天晴的明媚陽光下挺立於海邊。