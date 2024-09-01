京華城案延燒！彭振聲閱卷時身體不適送醫　律師：絕非攻防手段

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，昨天凌晨因拒絕夜間偵訊遭到當庭逮捕，聲請提審又被駁回，北檢重開偵查庭後，認柯文哲涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，至於前副市長彭政聲也同樣被台北地檢署聲押，不料稍早卻傳出彭政聲在閱卷時因身體不適緊急送醫，對此，彭振聲律師李岳洋表示，他用餐回來才知道發生這件事，絕非與檢方攻防的手段。據了解，北院今（1）日上午召開閱卷庭，由於閱卷加上休息以及律見討論，將耗時8、9小時，因此法官諭知今晚8時召開羈押庭；稍早彭振聲傳出身體不適，服藥後仍多次嘔吐、喘氣，目前已緊急送往醫院救治。律師李岳洋指出，閱卷時沒有注意旁邊情況，後來發現彭振聲不在，剛剛吃完飯回來被告知彭振聲身體不適送醫，現在還不確定能否回來開庭，另外，李岳洋律師也強調，彭振聲本來身體就不是很好，平時也有帶著自己的慢性病藥，此事絕對不是與檢方攻防的手段。