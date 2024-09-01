鍾楚紅也要復出？息影30年再接戲只看一條件　64歲沒修圖長這樣

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▲▼鍾楚紅拍攝染髮產品CF，64歲狀態保養得宜。（圖／50惠—日本養髮概念YouTube）

香江一代女神鍾楚紅（紅姑）有「東方瑪麗蓮夢露」美名，叱吒影壇10多年的她，1994年退休後，偶爾出席公開活動，或於社交網站分享近況，生活過得愜意。紅姑近日難得接下廣告代言工作，掌鏡人為日本名導演岩井俊二，年過花甲的她，沒修圖樣貌引來影迷讚嘆，被問及復出可能性，女神笑回：「看劇本吧！」鍾楚紅幫某染髮品牌拍攝廣告，廠商請來國際知名純愛電影導演岩井俊二執導筒，還有大師級美術指導張叔平為作品加持，花絮影片中，64歲紅姑長髮挽起，一身白色系服裝，略施脂粉，沒有修片遮瑕的她，不刻意掩蓋臉上的皺紋，整理來說比外表比實際年齡還年輕，狀態維持得非常好，舉手投足盡顯巨星丰采。許多網友歎服鍾楚紅的近貌，「這狀態絕了」、「當年港片盛行時，女影星中，紅姑在我心中排第一」、「還是和年輕時候一樣自信大方」、「保養得很好，頭髮也仍然濃密！」有人對鍾楚紅、岩井俊二、張叔平的金獎級組合感到著迷，希望3人合作一部戲劇，「這陣容，給新電影定調吧！」對於息影30年，外界力拱復出拍戲的聲音不歇，鍾楚紅想一想表示：「應該很困難，看看（劇本）有趣的程度吧！就像今天拍廣告！」雖然重返大銀幕的機率不大，但紅姑依然抱持開放的態度，不把話說死。