賓客睡一晚破4萬元！情侶砸錢在中越辦奢華婚禮　逾400名賓客出席

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▲他們所預定的渡假村之一在今年4月份被Tripadvisor 評為 2024 年「全球 25 家最佳豪華飯店和度假村」的其中一間。（圖／翻攝自官網）

一對富裕的印度夫妻在越南中部的陵姑灣（Lang Co）包下兩間頂級渡假村，在8月26日至30日舉辦世紀婚禮，共有逾400名賓客出席，而渡假村標準房型一晚的住宿費用為32000萬越南盾（約新台幣4萬1千元、美金1282元）。《越南快訊》報導，這對新人是建築界傑出人士，他們宴請的賓客乘坐包機從印度飛抵峴港機場，並搭乘專車前往渡假村，他們所預訂的渡假村之一在今年4月份被Tripadvisor 評為 2024 年「全球 25 家最佳豪華飯店和度假村」的其中一間。這家渡假村共有89個別墅，每個別墅都有私人泳池，房間最低價從32000萬越南盾起跳（美金1282元）。這對新人透露選擇中越，是出於隱私考量，以及方便的航空轉機服務。他們在婚禮前三個月便預定渡假村，並且三次前往越南考察和安排設施與婚禮細節。他們更帶來30名婚禮籌備團隊，其中包括廚師，這名廚師被認為是印度南部最好的主廚之一，他負責制定以傳統印度和越南菜餚為特色的菜單。8月28日婚禮以莊嚴的印度儀式作為重頭戲，並在典禮後舉行派對慶祝；29日則舉辦上午的娛樂活動、下午的日落觀賞會和晚上的室內晚宴，所有賓客在30日返回印度。近幾年富裕的印度新人偏好選擇越南的富國島、下龍灣和峴港作為婚禮舉辦地，越南國家旅遊局稱，越南去年接待了 392,000 名印度遊客，比2019年（即新冠病毒旅行限制生效的前一年）增長了 231%。此次婚禮舉辦地點越南陵姑灣位於越南的中部，是個像海島的海灣，全長40 公里，有沙灘的範圍已長達13 公里，所以大型度假村集團亦被此吸引，進駐陵姑灣開發可以媲美泰國布吉、馬來西亞沙巴的絕美渡假村，其中海天一色、未被污染的無人沙灘就是一大賣點。