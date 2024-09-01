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▲許毓仁被延攬進入華府智庫哈德遜研究所，以及官方網站上的介紹。（圖／摘自網路）

位於華府的著名智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute)，延攬前立法委員許毓仁加入該機構，並擔任客座研究員(visiting fellow)。據了解，許毓仁因在科技治理、公共政策和國際合作方面有豐富經驗，加入該研究所後將大力推動關於科技政策、地緣政治與印太戰略的研究和工作。事實上，許毓仁也將專注在台灣防衛,能源安全和半導體以及美中台關係的研究。許毓仁曾於2016年至2020年擔任立法院不分區立法委員，期間主導了多項科技與治理領域的關鍵立法。他的著名貢獻包括：發起並推動金融科技監管沙盒法、人工智慧發展基本法、自動駕駛車輛管理法和資通安全管理法等。此外，許毓仁還積極倡導進步的社會政策，包括同性婚姻法和尊嚴善終法。在加入哈德遜研究所前,許毓仁曾擔任哈佛大學甘迺迪政府學院的資深研究員，進行半導體政策和地緣政治方面的研究，並且以梅森學者(Mason Fellow)身份獲得公共行政碩士。2023年許毓仁在耶魯大學法學院擔任訪問學者期間，主導了台灣封鎖(blockade)應急措施的研究。許毓仁曾提出印太科技防衛聯盟(Indo Pacific Technology Alliance),此一概念受到眾議員Adam Smith 的肯定,在其提出的印太安全補充撥款法案 (Indo Pacific Security Supplementary Appropriation Act)納入,在2024年4月的國會記錄 (Congressional Record)中紀錄了他在創建印太科技防衛聯盟方面的倡議。哈德遜研究所是一家總部位於華盛頓特區的美國知名智庫，以其在國家安全、國際關係、科技和經濟增長等領域的公共政策研究而聞名。該研究所成立於1961年，致力於通過嚴謹的分析和切實可行的政策解決方案，推動美國的全球領導力和戰略創新。