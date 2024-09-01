iPhone 16倒數！蘋果歷代iPhone之最　「最強神機」售2.4億支登頂

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▲iPhone 16 Pro Max 傳聞螢幕會升級到6.9吋，有可能會成為最大螢幕的iPhone。（圖／翻攝Apple Hub）

▲2018年的時候iPhone XR 一口氣推出6色。（圖／翻攝官網）

蘋果iPhone 16將台灣時間下週二(9/10)登場，面對新手機亮相，《NOWnews》帶大家來溫故知新，盤點Apple歷代iPhone之最，像是最熱賣的iPhone 就是一代神機iPhone 6系列，突破了賈伯斯在世時堅守的3.5吋小螢幕，一口氣增大到5.5吋，讓iPhone 6係列狂賣2.4億台。iPhone 16 Pro的螢幕尺寸將從iPhone 15 Pro的6.1吋增大至6.3吋，iPhone 16 Pro Max則從6.7吋升級到6.9吋螢幕，同時螢幕邊框將縮減至1.2mm，將使得整體機身設計更加精緻，提升視覺體驗，有望成為蘋果歷史上最大的iPhone螢幕，賈伯斯在世時，曾經說過沒有人會喜歡大螢幕手機，且認為3.5吋大小的螢幕，可以單手操控的手機才是最棒的手機尺寸，但由庫克接手後，立即解放螢幕尺寸，推出iPhone 6有4.7吋，iPhone 6 Plus更是加大到5.5吋，果粉罵歸罵，但全球市場卻相當亮眼，更帶起了一波Android用戶跳機潮，至2020年創下全球總出貨量 2.4 億台，成為目前 Apple 旗下最暢銷機型。最好看的iPhone因人而異，但如果要投票最經典外型，應該會有不少果粉投票給iPhone 4系列以及iPhone 12之後的直角邊框，果粉認為，賈伯斯在的年代，iPhone的設計沒人嫌過，每一支都可稱為經典，距離iPhone 4推出後的10年，iPhone 12系列登場，外型同樣採用方正的直角設計，外界認為是在向iPhone 4致敬，重回經典。2017年推出的iPhone X取消了傳統的 Touch ID 指紋辨識，透過TrueDepth 相機系統進行 3D 面部掃描的Face ID，至今持續使用。賈伯斯不在後，iPhone 有不少突破以往的常規，手機不只有黑白，像是在iPhone 5c推出五種顏色，刷新以往iPhone只有黑白兩色的歷史。iPhone XR顏色更不設限，蘋果一口氣推出6款，分別是珊瑚色、藍色、（PRODUCT）RED、黃色、白色、黑色。