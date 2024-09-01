李珠珢遭壓頭猛甩25下吵翻！韓球迷曝「霸凌真相」：台灣人太誇張

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▲李珠珢多次被搖到站不穩，整個人幾乎快被甩飛，但吉祥物始終沒有停下動作。（圖／李珠珢IG）

韓國啦啦隊女神李珠珢因為一段「三振舞」在台灣爆紅，且她先前來台灣交流，精緻外型也迷倒一眾台灣粉絲。近來也有不少人關注李珠珢在韓國跳啦啦隊的狀況，擔心她在韓國工作不開心，日前一段她被起亞虎吉祥物壓頭狂晃的影片曝光，台灣粉絲看了非常生氣，怒批「根本是霸凌！」對此，南韓YouTube頻道「挖系桑米西」解釋，這是韓國球隊長期以來的應援文化，是台灣人的反應太誇張了。日前李珠珢在自己的IG上傳這段影片，看到她原本正在和其他啦啦隊夥伴打鬧，結果突然被起亞虎吉祥物拉到一邊，接著按住肩膀、抓住手臂，開始上下不停搖晃。李珠珢瘦小的身軀被搖到站不穩，表情也逐漸僵硬，不過起亞虎吉祥物都沒有停下動作，李珠珢前後被狠甩了25次，時間將近1分鐘，最後直到吉祥物離開才停止動作。雖然李珠珢當下沒有發脾氣，也說「起飛的我…還滿有趣的」，強調這個行為沒有什麼不妥。但台灣粉絲仍舊心疼表示，「這都不算霸凌的話什麼才叫霸凌？」、「感覺很痛苦」、「她後面已經明顯感覺到不太舒服了QQ」、「中職這樣一定被罵爆，馬上出來道歉，韓國啦啦隊沒什麼人權。」不過「挖系桑米西」釋出影片表示，不只李珠珢，很多起亞虎啦啦隊球員也常常和吉祥物有這樣的應援動作，這是一種整體應援文化，不是針對某個啦啦隊員，也認為是因為台灣球迷太過想要保護李珠珢，才會把這件事情誇大，還有很多韓國球迷都發聲說，「別批評我們的應援文化！」加上李珠珢在貼文中也強調，自己真的玩得很開心，因此他認為這件事其實不用想太多。