直播柯文哲案遭搶器材！四叉貓PO出衝突過程：將依法提告白衣小草

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，昨日遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地，並帶回訊問，昨（31）日開始陸續有支持者到北檢外集結，網紅四叉貓也在中午現身開啟直播，不料過程中直播棒卻被其他支持者搶走，對此，四叉貓今天在臉書PO出相關畫面，並強調會依法提起告訴。據了解，由於柯文哲拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。事後柯文哲向法院提審，昨天上午台北地院審理後裁定駁回；下午羈押庭重開後，檢方依圖利罪向法院聲請羈押禁見。昨天北檢外圍開始出現大量支持者，網紅四叉貓稍早也抵達開直播，但過程中除被柯文哲支持者謾罵、丟寶特瓶外，還在警方前被一名男子搶走自拍棒，從相關畫面可以發現，當時四叉貓正在與一名黑衣男子對話，沒想到身後卻突然有名白衣男子靠近，隨後便趁四叉貓不注意，一把抓住直播設備。四叉貓表示，自己跑過幾百場造勢抗議場合，第一次遇到被搶直播器材（小草還跑一百公尺過馬路來搶），整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子，到底要不要臉啦！。還好自己立刻喊出「非禮」，直至警方出聲制止後對方才鬆手放開直播棒。四叉貓說到，現場媒體聽到聲響後瞬間圍上來採訪，自己也馬上哭給鏡頭看，畢竟裝政治受虐兒哭哭這招，自己可是比民眾黨更駕輕就熟，哭完馬上破涕為笑也不是黃國昌的專利；最後四叉貓強調，會依刑法第325條追究白衣小草的法律責任，去日本玩的旅費就靠他了。