WNBA／Caitlin Clark太強遭針對？已5度被惡意犯規　4次這隊所為

WNBA美國女子職業籃球印第安納狂熱在今年選秀會上，選進有著「女Curry」美名的Caitlin Clark，而她也不負眾望打出一場又一場的好球，昨（31）日狂熱則是前往芝加哥踢館天空隊，Clark單場砍下31分4籃板12助攻，率領狂熱最終以100：81輕鬆收下勝利。不過或許是剛進到聯盟備受關注，Clark在場上則是屢屢遭到對手的「關愛」，本季至今她已經5度遭到惡意犯規，其中4次就是天空隊所為。
Clark成WNBA救世主 所到之處座無虛席
Caitlin Clark頂著狀元之姿進入到WNBA，本賽季所到之處都吸引了眾多球迷到場觀賽，更有媒體封她儼然就是「WNBA救世主」。而昨日狂熱與天空隊的比賽，由於是2大超級新秀Caitlin Clark和Angel Reese的對決，讓這場比賽未演先轟動，門票更是早就銷售一空，二手官網的平均票價甚至來到高達334美元（約新台幣10700元），寫下WNBA例行賽史上平均票價最貴紀錄，就連最便宜的門票也喊價到164美元（約新台幣5200元）。
而本場對決天空隊的比賽，Caitlin Clark則是徹底大爆發，全場個人砍下31分4籃板12助攻，這是她個人職業生涯首度繳出30分10助攻以上數據。根據統計，Clark如今也成為WNBA歷史上，第一位單場得分得分超過30分，且同時送出12次助攻和投進5記三分球的球員。
Clark屢屢遭對手惡意犯規 本賽季已5度被惡犯
不過或許是實力與人氣太強勢，Caitlin Clark如今在賽場上則是不斷遭到對手針對，甚至多次遭到大動作犯規，也讓不少球迷替她抱屈。不過對此Clark似乎已經很習慣了，她過去受訪時也曾指出，自己只想在場上用自身表現來證明身手，不會受到對手的影響，也不是太在意對方對她所做的這些行為。
昨日比賽第四節，Clark在一次後場運球時被天空隊後衛Diamond DeShields直接撞倒，後者被裁判升級為一級惡意犯規。根據美媒統計，本賽季WNBA所有的29次惡意犯規中，Clark被惡性犯規5次，佔全體球員17%；至於對Clark惡犯的5次中，有4次（80%）是芝加哥天空球員所為，針對意味相當濃厚。
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Caitlin Clark頂著狀元之姿進入到WNBA，本賽季所到之處都吸引了眾多球迷到場觀賽，更有媒體封她儼然就是「WNBA救世主」。而昨日狂熱與天空隊的比賽，由於是2大超級新秀Caitlin Clark和Angel Reese的對決，讓這場比賽未演先轟動，門票更是早就銷售一空，二手官網的平均票價甚至來到高達334美元（約新台幣10700元），寫下WNBA例行賽史上平均票價最貴紀錄，就連最便宜的門票也喊價到164美元（約新台幣5200元）。
而本場對決天空隊的比賽，Caitlin Clark則是徹底大爆發，全場個人砍下31分4籃板12助攻，這是她個人職業生涯首度繳出30分10助攻以上數據。根據統計，Clark如今也成為WNBA歷史上，第一位單場得分得分超過30分，且同時送出12次助攻和投進5記三分球的球員。
Clark屢屢遭對手惡意犯規 本賽季已5度被惡犯
不過或許是實力與人氣太強勢，Caitlin Clark如今在賽場上則是不斷遭到對手針對，甚至多次遭到大動作犯規，也讓不少球迷替她抱屈。不過對此Clark似乎已經很習慣了，她過去受訪時也曾指出，自己只想在場上用自身表現來證明身手，不會受到對手的影響，也不是太在意對方對她所做的這些行為。
昨日比賽第四節，Clark在一次後場運球時被天空隊後衛Diamond DeShields直接撞倒，後者被裁判升級為一級惡意犯規。根據美媒統計，本賽季WNBA所有的29次惡意犯規中，Clark被惡性犯規5次，佔全體球員17%；至於對Clark惡犯的5次中，有4次（80%）是芝加哥天空球員所為，針對意味相當濃厚。