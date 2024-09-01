WNBA／Caitlin Clark太強遭針對？已5度被惡意犯規　4次這隊所為

我是廣告 請繼續往下閱讀

WNBA美國女子職業籃球印第安納狂熱在今年選秀會上，選進有著「女Curry」美名的Caitlin Clark，而她也不負眾望打出一場又一場的好球，昨（31）日狂熱則是前往芝加哥踢館天空隊，Clark單場砍下31分4籃板12助攻，率領狂熱最終以100：81輕鬆收下勝利。Caitlin Clark頂著狀元之姿進入到WNBA，本賽季所到之處都吸引了眾多球迷到場觀賽，更有媒體封她儼然就是「WNBA救世主」。而昨日狂熱與天空隊的比賽，由於是2大超級新秀Caitlin Clark和Angel Reese的對決，讓這場比賽未演先轟動，門票更是早就銷售一空，而本場對決天空隊的比賽，Caitlin Clark則是徹底大爆發，全場個人砍下31分4籃板12助攻，這是她個人職業生涯首度繳出30分10助攻以上數據。根據統計，不過或許是實力與人氣太強勢，Caitlin Clark如今在賽場上則是不斷遭到對手針對，甚至多次遭到大動作犯規，也讓不少球迷替她抱屈。不過對此Clark似乎已經很習慣了，她過去受訪時也曾指出，昨日比賽第四節，Clark在一次後場運球時被天空隊後衛Diamond DeShields直接撞倒，後者被裁判升級為一級惡意犯規。根據美媒統計，本