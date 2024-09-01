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快訊／國家警報響了！雷雨彈狂灌「5縣市」　台南永康淹水警戒

記者潘毅／綜合報導

▲中央氣象署今（1）日下午2時54分，針對台中市、南投縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署今（1）日下午2時54分，針對台中市、南投縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）
國家警報響了！繼稍早的台南市、高雄市之後，中央氣象署今（1）日下午2時54分，針對台中市、南投縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續影響1小時以上，其中更針對台中市太平區發布災防告警，提醒當地民眾注意安全。

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氣象署指出，台中市、南投縣、苗栗縣大雷雨持續時間至下午4時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。氣象署也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至16時54分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾嚴防打雷、閃電與劇烈降雨。（圖／記者李政龍攝）
▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾嚴防打雷、閃電與劇烈降雨。（圖／記者李政龍攝）
⚠️大雷雨警戒範圍（更新時間15:05）

🟡台南市、高雄市，持續時間至15時15分止。
🟡苗栗縣、臺中市、南投縣，持續時間至15時15分止。

▲今（1）日下午淹水警戒範圍。（圖／水利署）
▲今（1）日下午淹水警戒範圍。（圖／水利署）
🟡淹水警戒範圍（更新時間16:20）

二級警戒 : 台南新市區 、 永康區（時雨量54.5毫米）

🟦淹水警戒怎麼看

🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
 

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