快訊／國家警報響了！雷雨彈狂灌「5縣市」　台南永康淹水警戒

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▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾嚴防打雷、閃電與劇烈降雨。（圖／記者李政龍攝）

▲今（1）日下午淹水警戒範圍。（圖／水利署）

國家警報響了！繼稍早的之後，中央氣象署今（1）日下午2時54分，針對發布大雷雨即時訊息，持續影響1小時以上，其中更針對台中市太平區發布災防告警，提醒當地民眾注意安全。氣象署指出，台中市、南投縣、苗栗縣大雷雨持續時間至下午4時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。⚠️🟡台南市、高雄市，持續時間至15時15分止。🟡苗栗縣、臺中市、南投縣，持續時間至15時15分止。二級警戒 : 台南新市區 、 永康區（時雨量54.5毫米）🟦淹水警戒怎麼看🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。