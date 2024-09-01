川普搶年輕選票！支持佛州娛樂大麻合法　「共和黨價值」往後放

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在美國副總統、民主黨候選人賀錦麗出面競選後，民主黨選情大漲，反觀美國共和黨總統候選人川普則趨於落後。川普在8月31日時表示，將支持讓佛州娛樂用大麻合法的公投提案，但這大相違背共和黨傳統價值，由於年輕人尤其支持此決定，可以看出川普為了選票，立場也出現轉變。綜合法新社、路透社等外媒報導，佛州即將在今年11月時針對大麻除罪化進行公投，這項公投將允許21歲以上成年人在沒有醫療卡的情況下，合法購買使用大麻。若贊成票超過60%，佛州州民將可持有3盎司以下的大麻，獲得州政府授權的25家大麻公司也可以向成年人販售娛樂用途的大麻，但獨立種植大麻仍屬非法行為。這項倡議為佛州第3號修正案，大麻業界已表示熱烈歡迎，而民調顯示，年輕人對此尤其支持。大麻除罪化在美國得到廣泛支持，四分之三的美國人生活在大麻合法用於娛樂和醫療，或僅用於醫療的州。身為佛州選民的川普，雖然沒有說自己會投贊成票，不過他在8月31日時，於他所創建的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「佛州會和許多其他已經批准的州一樣，通過第三號修正案允許成年人合法持有特定數量的大麻，無論大家喜不喜歡，這都會透過選民的批准而實現，所以應該好好完成」。」他強調，在佛州，可以不需要去逮捕擁有少量大麻的成年人，並指出逮捕這些人會浪費納稅人的納稅錢。儘管佛州是偏向共和黨的州，但對於大麻議題較為溫和，2016年佛州的醫用大麻合法化公投，贊成票高達71%。但共和黨傳統價值是反對娛樂用途大麻合法的，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）和該州大多數共和黨領袖已表示反對這項提案。民調顯示，自從川普的競爭對手賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，年輕人的支持率明顯轉向她。《國會山報》指出，支持大麻、墮胎權會吸引更多年輕選民，而這些立場，過往都是民主黨所提出，而共和黨川普正努力爭取年輕選民的支持。