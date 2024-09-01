蘿莉塔突遭解約！轟李明川：超沒水準　他反控安心亞化妝師大小眼

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▲李明川曾當過蘿莉塔的經紀人。（圖／中天提供）

▲安心亞聽到李明川的爆料十分驚訝。（圖／中天提供）

從《大學生了沒》出道，口條清晰的她是各大談話節目的常客，日前她上節目分享遇見「勢利鬼」的經歷，直接點名造型師李明川只重視大咖藝人，她曾經被對方無預警傳訊息解約，氣得怒控對方：「超級沒水準！」李明川也爆料，自己曾經被安心亞的化妝師大小眼，讓安心亞本人超震驚。蘿莉塔在節目《同學來了》抱怨，李明川曾當過她的經紀人，「但我有事找他，他永遠不接電話，接了也會兇說：『妳可以不要煩嗎？』後來（解約）他只傳個簡訊說：『我們就合作到今天，掰掰』，如果今天我是大咖，你會這樣跟我解約嗎？超級沒水準。」讓也在現場的李明川連忙解釋：「那時候她有很多負能量，我知道自己的脾氣一定會給她難看，所以當時我就想，如果妳不爽也只是現在，但我不知道這麼多年她還放在心上。」李明川也表示，他覺得不是只有新人才會被區別對待，「那時候本人已經是明川老師了，也被安心亞的化妝師大小眼啊！」此話一出，主持人安心亞一臉震驚，表示自己並不知道有發生過這件事，李明川繼續說，「拍廣告的時候，我要讓心亞帶小皇冠，她的化妝師就把梳子丟在桌上說：『為什麼不早講？』」蘿莉塔去年（2023）正式升格成為人妻，同年產下1女，她也不時會節目中分享自己的感情經歷，先前她就透露因為自己到25歲才交了第一任男友，什麼都不懂，因此和初戀男友在進行性行為時被要求「邊看成人片邊親密運動」也欣然答應，沒想到進行到一半時，她卻發現男友根本心思都在成人片上，讓她氣得將電腦的插頭拔掉，男友也瞬間暴怒，直接不了了之。