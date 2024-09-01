台女團「幻藍小熊」將於韓國正式出道　團員年紀最小才15歲！

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▲「幻藍小熊」以全新樣貌亮相，令粉絲驚豔不已。（圖／天空娛樂提供）

▲幻藍小熊將推出首支韓文單曲〈COCOCO〉，以進階版的新面貌躍升「國際熊」奔進韓國打歌舞台。（圖／天空娛樂提供）

女團「幻藍小熊」赴韓接受9個月的魔鬼集訓，正式宣布在韓出道，首支韓文單曲〈COCOCO〉將在9月2日韓國時間下午6點全球發行且音源及MV同步上架，成為邁向國際之路的正港「台妞韓團」。目前現任成員共有6位，分別為隊長XXIN、Ayeon、媛媛、毓、采甄及年僅15歲的「忙內」NICO。這支出道單曲〈COCOCO〉是由韓國知名娛樂公司「HYBE」旗下所屬的製作人EL CAPITXN（張利貞）及FRANTS共同製作，2人經手過的大咖藝人無數，其中EL CAPITXN曾為IU、PSY、BTS等大咖製作單曲，而FRANTS則曾為GFRIEND、宣美做歌。而歌名〈COCOCO〉的「CO」音近「熊」的韓文發音，透過諧音及疊字傳達出專屬幻藍小熊的可愛活潑的個性外，歌詞裡更以率性的字句唱出對勇敢逐夢、挑戰世界舞台的決心及勇氣。值得一提的是，幻藍小熊為了首波韓國單曲進行「大改造」，每位成員都卯足全力在身體管理上自我加強，除了每天堅持練體能1小時及喝超過2000CC的水外，團員許媛媛為了造型特別把頭髮留長到超過30公分，及腰的長度讓她每次洗頭都要花上好大一番功夫。而「最美國中生」NICO則透過學瑜伽及吃水煮食物來調整體態，至於采甄則靠吃沙拉來讓膚質變好。從天空娛樂無預警釋出2支MV預告片中，展示了幻藍小熊從清純學生美眉變身為華麗帥氣的「超能力熊女孩」的過程。她們從妝感到造型都全面進化，以色彩繽紛的「彩色熊女孩」街頭酷炫風造型，增添獨特的時美感。幻藍小熊日前首登韓國打歌舞台「ENA K-POP UP CHART SHOW」，前一天從早練習到半夜，有台灣粉絲特別飛去首爾為她們加油，還有韓國粉絲帶了名牌來應援，6人得知後感動到紅了眼眶。隊長XXIN表示：「聽到台灣歌迷當天飛來參加我們的打歌舞台後，隔天一早又搭9點的飛機回去，實在太感謝也太心疼她們了！」