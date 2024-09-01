新台幣8月狂升快9角！專家看美元還沒貶完　建議投資操作2策略

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新台幣兌美元8月30日小貶收31.94元，不過，8月在市場對美國聯準會（Fed）降息情緒急速發酵下，美元走弱，新台幣兌美元8月狂升了8.96角，月線順利翻紅。展望後市，外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若9月美國採取預防性緩降息，美元還沒貶完，可能呈現緩貶格局，想逢低布局美元建議分批買或等更便宜再進場。就8月新台幣兌美元整體表現來看，8月初由於美國經濟衰退憂慮加重，加上日本升息效應，全球陷股災，台股也大跌，倒是新台幣兌美元相對有撐。隨著市場烏雲漸漸散去，加上美國聯準會（Fed）9月降息大勢底定，美元大跳水，美元指數一度下探100.52，亞洲主要貨幣大反攻，日圓一度升至141.695兌1美元，目前拉回至146附近震盪。至於新台幣兌美元也從7月底的收盤價32.836元一路狂升，8月30日收31.94元，累計8月狂升了8.96角，累計單月升幅2.8%，月線收紅，並創下去年12月以來單月最大升幅。就亞洲其他主要貨幣8月表現來看，新台幣升幅相對少，8月以馬來西亞幣升最多有6.6%，再來是印尼盾升5.2%、泰銖也升了5%、日圓升4.1%、菲律賓幣也升3.9%、韓元升值3%、新加坡幣升2.8%，人民幣升1.9%。不過，由於美國公布最新PCE物價指數大致符合預期，市場預期美國9月降息1碼可能性較高，美元指數短線走揚，一度來到101.78附近，延續緩步反彈走勢，而日圓兌美元則拉回至146價位，外匯專家李其展則預估，新台幣兌美元可能持續呈現盤整格局，在31.75至32元震盪。此外，他認為，由於美國PCE表現變化不大，加上美元指數在101.6築底，最近公布數據都不錯，美國大幅降息壓力沒那麼大，若美國9月採取預防性緩降息，美元就可能緩貶，中間可能會反彈，但貶勢還沒結束，想要逢低承接美元的人，他建議分批布局或等便宜一點再買。