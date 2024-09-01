連署救阿北！民眾黨再喊司法不公　白委揚言修法禁夜間偵訊

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲遭北檢聲請羈押，今（1）晚開庭裁定，仍有不少小草守候在北檢外聲援柯文哲。而遭停權3年、被排除在黨中央緊急應變小組的民眾黨立委黃珊珊則是分享了「戳破北檢謊言，捍衛正當程序」網路連署，呼籲支持者連署救阿北。民眾黨立委黃珊珊分享黨中央緊急應變小組發起的「戳破北檢謊言，捍衛正當程序」連署網址，希望支持者都踴躍連署，捍衛柯文哲清白。連署書說明文字中強調，柯文哲擔任台北市長期間「戮力從公、「清廉自持」。但北檢卻發動全面搜索柯主席住家、辦公室乃至中央黨部，不僅踰越搜查必要範圍，事後甚至發布不實新聞稿，嚴重戕害法律尊嚴。而柯文哲主動配合調查偵訊，卻遭馬拉松式訊問長達19小時，依法提審救濟，竟仍遭法院裁定駁回。希望支持者一起連署，表達力挺阿北的態度，並呼籲法院公正審理裁判。民眾黨立委張啓楷稍早在北檢門外的陳抗現場發言時，也提到柯文哲案已經引發國際關注，呼籲小草積極連署。此外，張啓楷還說，現行法律警方不能夜間偵訊，但檢察官卻可以，他問現場小草發動修法好不好？也獲得群眾熱烈響應「好！」