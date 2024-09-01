壯壯一張背面照殺傷力太大　破萬球迷張嘴「根本圓規畫出來的」

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▲壯壯即便穿啦啦隊制服，招牌「凳子臀」依然遮不住。（圖／壯壯臉書）

▲▼壯壯一雙穠纖合度的纖腿也無懈可擊。（圖／壯壯臉書）

33歲「人間水蜜桃」壯壯（沈立心）為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，獲選加入南韓啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩，日前發行新單曲〈星空下的約定〉。壯壯近日分享一組工作照片，一轉身重現歐美蜜桃臀，粉絲忍不住說：「根本是用圓規畫出來的！」壯壯在粉專上傳前陣子參加「樂天韓國趴」活動的花絮相片，她一頭俐落編髮，穿啦啦隊制服，背對鏡頭擺拍，熱褲褲緣跑出屁股肉，圓弧臀部線條一覽無餘，加上兩條比例適中的美人腿，畫面賞心悅目，貼文發布沒多久，按讚人數迅速破萬。大批粉絲見到壯壯近照，輪番激讚：「頭暈暈的，剛是不是又有地震了」、「太迷人」、「這屁股蛋也太渾圓了吧！根本是用圓規畫出來的，好猛」、「超好看的」、「蜜桃」、「極品卡撐！」還有人發現她再度撞臉南韓女神IU（李知恩）。2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，32D、24、36.5好身材一覽無遺，招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。