影／館長現身重申自己沒動員　喊話北檢秀證據「一刀斃命」柯文哲

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民眾黨主席柯文哲遭北檢聲請羈押，今（1）日民眾黨號召小草前往聲援。「館長」陳之漢一早請員工幫忙送物資到現場，下午3時多也親自現身，不過，他仍重申自己沒有動員，並不滿表示「我他媽不來你說我不敢來，我來了你說我動員鬧事。」館長強調，檢廉已經「審」柯文哲3天了，到現在還沒看到任何證據，呼籲檢廉如果有什麼證據，就拿出來「一刀斃命」。「館長」陳之漢今天下午3時多來到北檢門口，幫現場聲援柯文哲的支持群眾加油打氣。館長不滿指出，媒體這陣子已經把柯文哲定罪，消息滿天飛，他回想2022年柯文哲跟民眾黨面臨的環境也跟現在差不多。館長也不忘大酸「我們不像青鳥有鰻魚飯、牛排飯之類，我們今天在這邊要的是一個清白。」他並重申自己沒有動員，而且最支持、體諒辛苦的警察，只不過「我他媽不來你說我不敢來，我來了你說我動員鬧事？」質疑綠營人士以違反集遊法為由攻擊小草並不合理。館長說，「大家在這裡，是因為我們覺得這是一個不公義的事情，大家說對不對？」「當人民聚集一定是政府有哪裡做錯了嘛！才會陸陸續續聚集起來。」館長受訪時也被問到，小草們是不是有長期抗爭的準備？他則是不斷重申自己沒有動員，未來怎麼做可能要去問民眾黨。至於館長呼籲的偵查不公開跟呼籲檢方公開證據的差別？館長則以桃園市前市長鄭文燦為例，館長說，鄭文燦被押，桃檢有發新聞說為什麼押他；聲押柯文哲北檢說是圖利罪，但大家可以去查，多數人民多數不懂法律，其實圖利罪就是沒有錢，館長質疑，既然沒有錢這樣押不是很牽強？「那任何都更、難道每個都要抓去關？」