彭振聲閱卷突身體不適戒護送醫！北市聯醫證實：送至和平院區急診

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京華城弊案延燒，前台北市長、民眾黨黨主席柯文哲及前台北市副市長彭振聲遭檢廉搜索，並帶回北檢複訊，檢方開庭後諭令聲押禁見，將於今（1）日召開羈押庭，稍早傳出彭振聲身體不適有戒護就醫的必要，臺北市立聯合醫證實，一名彭姓病人已由救護車送至和平院區急診，為維護病人隱私以及就醫權益，未經病人同意相關病情不便提供。前台北市副市長彭政聲，今日中午在閱卷期間感到身體不適，在候審室服藥過後仍不舒服，並數次嘔吐及喘氣，報告法官後於12時06分叫救護車，12點15分救護車抵達，12點39分救護車離開北院戒護，送往北市立聯合醫和平醫院就醫。北市立聯合醫院也證實，彭姓病人由救護車送至和平院區急診，為維護病人隱私以及就醫權益，未經病人同意相關病情不便提供。而其律師李岳洋指出，閱卷時沒有注意旁邊情況，後來發現彭振聲不在，吃完飯回來被告知彭振聲身體不適送醫，現在還不確定能否回來開庭。李岳洋律師強調，彭振聲本來身體就不是很好，平時也有帶著自己的慢性病藥，「此事絕對不是與檢方攻防的手段」。