斷言柯文哲今晚羈押庭「有爆炸性進展」　凌濤：趕快約談黃珊珊

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，昨日檢方依涉及貪汙治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見，台北地方法院今晚8點將開羈押庭。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（1）日先斷言，「今晚的羈押庭會有爆炸性進展」，更喊話北檢應儘速約談時任競選總幹事黃珊珊，因為她說過自己曾出席便當會、和柯文哲的關係很近，還載陳佩琪回家，恐涉串證。凌濤今天在政論節目《新聞大白話》認為，目前檢調沒有一刀斃命的證據，所以要對威京集團主席沈慶京、陳佩琪、柯文哲各自供詞，看有沒有出入，「我認為柯文哲跟北檢是在諜對諜，因為基本上北檢沒有關鍵證據，...所以他要看你出去會不會串證。」凌濤更斷言，今晚的羈押庭會有爆炸性進展，因為羈押的條件是要符合「逃亡、串證、湮滅證據」，今天晚間北檢一定會出來說明對價，否則壓不了柯文哲。凌濤續指，第二，從陳智菡在記者會說詞，再加上陳佩琪在臉書上PO文手尾錢事件，陳甚至在北檢前澄清「沒有不明金流」，這些行為都可能被北檢認為是在隔空串證，恐成柯文哲被羈押的證據。凌濤更質疑，北檢要不要約談黃珊珊？因為她身為競選總幹事，說過自己曾出席便當會、和柯文哲的關係很近，又被民進黨台北市議員簡舒培點名是關鍵人物，光這些事，檢方應該就要立案調查。凌濤也呼籲，北檢應將黃珊珊車上的行車紀錄器扣押，因為前天晚上正是她開車去接陳佩琪，需了解她們在車上究竟說了什麼，是否有串證可能？