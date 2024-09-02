以色列男童打破千年歷史陶罐　博物館「機會教育」邀請回來學修復

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以色列一名5歲男童上月23日在跟家人在海法大學的赫克特博物館（Hecht Museum）參觀時，因為一時好奇意外打破了具有3000多年歷史的陶罐，家長當場看到臉都綠了，不過館方事後調閱監視器發現孩子確實是不小心打碎展品，無意提起法律行動，同時也把這次意外當作機會教育，邀請孩童全家再次到博物館，一起加入文物修復體驗活動。綜合《衛報》、《以色列時報》與《天空新聞》報導，上週五（30）男童艾瑞爾（Ariel）與家人前往海法大學考古系的博物館參訪，卻出於好奇推倒了3500年前用於儲存和運輸物資的陶罐，艾瑞爾的爸媽艾利克斯和安娜（Alex and Anna Geller）向媒體表示，當下就告訴館方這起意外，也主動提出願意進行賠償，但館方後來告知他們展品已經有投保，且查看監視器後認定艾瑞爾並非刻意破壞，還邀請一家人重返博物館參加文物修復。母親安娜告訴媒體，當兒子打破陶罐後，第一時間反應是立刻帶他出來檢查兒子有沒有受傷，他告訴她「自己只是想看看裡面有什麼」，父親艾利克斯則說，艾瑞爾總是充滿好奇心，所以當自己聽到碎裂聲時，當下第一念頭是「拜託千萬不要是我兒子弄的」。赫克特博物館表示，對於這起展品被訪客弄壞的意外，當時全球輿論分成兩派看法，一個是應該採取包容態度，對於孩子與家長的行為與態度表示寬容與鼓勵，而非用處罰替代，另一個則相反，認為適當的斥責與懲處對於教育與品德培養是有必要的。館長黎夫琳（Inbal Rivlin）表示，她認為這次事件可以作為一次機會教育，而且赫克特博物館創辦人的理念本來就是希望能在「不影響文物」的條件下，讓參訪者能夠盡可能靠近展品，因此一些展品沒有放在玻璃櫃內。館方這次也很高興能持續激發大眾對博物館維持興趣，「在如今這個愈發難以理解現實的時代下，學著接觸文化歷史和培養價值觀比過去任何時候都還要重要」。博物館工作人員帶著現場的小朋友與艾瑞爾一起學習專家的修復步驟，也提供小陶罐、糨糊等工具現場實際操作，赫克特博物館的修復專家夏菲爾（Roee Shafir）就說，展覽期間小朋友不該隨意觸摸展品，但有些展區確實開放讓孩子們用手探索，「這個陶罐本不該讓孩童觸碰，不過既然壞了也沒關係，我們可以好好的修復它，下禮拜就可以恢復重新將其展示了」。