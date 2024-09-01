PCS冠軍賽不斷更新／PSG 2:1 SHG！PSG吞季後賽首敗　SHG無路可退

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▲PSG和SHG將在2024 LOL《英雄聯盟》PCS賽區冠軍賽，上演「台日大戰」。（圖／PCS臉書）

▲LOL《英雄聯盟》PCS夏季冠軍賽首戰，PSG花費近28分鐘取得第一場勝利。（圖／PCS YT）

▲LOL《英雄聯盟》PCS夏季冠軍賽第二戰，PSG只花費24分鐘左右，就取得2:0的領先。（圖／PCS YT）

▲LOL《英雄聯盟》PCS夏季冠軍賽第三戰，命懸一線的SHG換邊到藍方，力挽狂瀾花費41分鐘擊敗PSG，拿回1分。（圖／PCS YT）

LOL《英雄聯盟》PCS賽區冠軍賽今（1）日在和平籃球館展開，PSG對決SHG上演「台日大戰」，PSG身為PCS賽區王者，2024夏季季後賽維持全勝，日本LJL第一名SHG則是昨（31）日淘汰FAK後，雖確定拿下世界賽門票，但仍要尋求PCS冠軍，復仇PSG，《NOWnews》也將透過文字不斷更新，和粉絲一起見證末屆PCS冠軍誕生。📍藍方 PSG ：藍寶、史加納、庫奇、艾希、睿娜妲📍紅方 SHG ：凱能、史瓦妮、崔絲塔娜、好運姐、銳兒雖然敗部冠軍賽時，FAK選用藍寶遭SHG針對，不過夏季冠軍賽，PSG仍大膽選用這一名版本強勢角，Azhi也很快在比賽前期就配合打野擊殺凱能。雖然在中期戰局有些膠著，但隨著兩名老將Maple和Betty的穩定發揮，PSG開始展現優勢，並且拉開到4K左右的優勢。之後PSG靠著Betty艾希神準的冰箭擊殺對面打野，並之後用巴龍逼團成功打勝之後，取得巴龍Buff，將經濟拉開到10K左右，最終也順利先拿下第一場勝利。📍藍方 PSG ：藍寶、史加納、庫奇、凱莎、銳兒📍紅方 SHG ：凱能、史瓦妮、婕莉、燼、銳空前期雙方打得有來有往，頻頻發動跑線進行塔殺和蹲點，前11分鐘人頭是6比6平手，經濟也幾乎持平；遊戲時間12分50秒，PSG抓準機會，在下路野區透過野輔強勢進場控制，一舉收下3顆人頭，原先SHG擁有的中路領先優勢也消耗殆盡，第16分鐘，Woody在對方紅區一波精彩的繞背開戰，幫助Maple連收3個人頭後順勢打出一波Ace，SHG的上路Evi則在復仇後靠操作拿下雙殺，此時PSG經濟領先達3000元，Maple全場最肥。隨後戰況逐漸進入白熱化，雙方不斷尋求機會，等對手失誤，但可以看出SHG相對較急躁，頻頻想針對落單的PSG成員打出破口，但效果不顯著，反而是PSG沒有過多進攻動作，直到23分鐘，在SHG紅區開啟本場最大會戰，Woody再次秀出神開戰，Azhi的藍寶拿下4連殺打下Ace，最終僅24分鐘，PSG就拿下第二場比賽，取得聽牌優勢。📍紅方 PSG ：庫奇、茂凱、崔斯塔娜、燼、雷歐娜📍藍方 SHG ：凱能、史加納、犽凝、艾希、銳兒第三局PSG決定自Ban藍寶，選下三射手陣容，而SHG則是決定史加納打野，陣容控制性十足。在開賽沒多久，SHG就打出不一樣的氣勢，5：1的人頭數領先，犽凝也拿到很多人頭，在邊路給予壓力，18分鐘PSG中路塔陷落。之後SHG繼續滾雪球，領先也來到4K左右，比賽第30分鐘PSG主動開團卻被團滅，SHG挾巴龍Buff之力推進，順利推平對方主堡，延長戰線，將總比分追成1：2，也讓PSG吞下本次夏季季後賽首敗。📍藍方 PSG ：藍寶、史瓦妮、庫奇、伊澤瑞爾、雷歐娜📍紅方 SHG ：凱能、史加納、婕莉、艾希、銳兒