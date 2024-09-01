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夜遊驚魂記！墾丁探險驚見2乾屍併排躺床　3人嚇壞奪門狂奔

記者陳苾暐/綜合報導

▲3名男子在墾丁埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」發現2具乾屍。（圖／翻攝記者爆料網）
▲3名男子在墾丁埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」發現2具乾屍。（圖／翻攝記者爆料網）
屏東縣昨（31）日深夜傳出一起驚悚事件，當時3名男子在野外探險石，突然在墾丁埔頂地區的「舊聯勤中心（原美軍招待所）」周邊聞到異味，不料入內查看竟驚見2具乾屍，嚇得2人拔腿狂奔，經查，2名死者疑似為新北市一對債務纏身的夫妻，失蹤時間已長達一年。

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據了解，由於明天就是農曆7月鬼門關，因此3名年輕人遂決定趕在最後一天到野外探險，但經過舊聯勤中心附近時卻有奇怪異味飄出，3人入內後赫然發現2具乾屍併排仰躺在床上，3人見狀立刻奪門而出逃回現場，直至一個多小時後心情平復才向警方報案。

警方獲報後，隨即派員前往處理，經查，2名死者疑似都患有糖尿病，屋內散落不少胰島素針劑，現場無打鬥痕跡及噴濺血跡，詳細死因還有待進一步釐清。

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