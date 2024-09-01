挪威「通靈公主」與薩滿結婚！白布遮典禮超神秘　賓客僅350人

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▲瑪莎露易絲公主的3名女兒都出席母親與美國巫師韋瑞特的婚禮。（圖／美聯社／達志影像）

現年52歲的挪威公主瑪莎露易絲（Princess Martha Louise）於8月31日與自稱是薩滿（shaman）巫師的韋瑞特（Durek Verrett）步入禮堂，成為歐洲第一對「靈媒」王室夫妻檔。儘管國王對兩人結婚表示欣喜，但兩人熱衷且宣揚另類療法的言行，使得他們的婚姻在挪威引起爭議。綜合法新社等媒體報導，現年52歲的瑪莎露易絲，與韋瑞特8月31日時，在世界遺產、挪威蓋朗厄爾峽灣（Geiranger Fjord）的一間飯店共結連理。但不同於一般王室成員結婚時，能看見公開慶祝的盛大場面，這場婚禮十分低調，用帳篷與白布包圍儀式現場，絕大多數媒體都被排除在外，僅時尚名流雜誌《Hello!》與Netflix紀錄片團隊獲准入內拍攝。出席婚禮的嘉賓除了挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）、王后宋雅（Queen Sonja）等王室成員之外，還有瑞典與荷蘭的王子公主，以及露易絲公主在前一段婚姻生下的3個女兒，此外包含網紅、實境秀名人等，超過350位賓客參加宴會。據悉這場婚禮一連舉行3天，有受邀賓客透露，這場婚禮結合美式及挪威風格，新人的致詞相當感人、真誠。不過兩人的婚禮其實讓挪威社會議論紛紛，原因之一是新郎、新娘過去的言行舉止引發非議。瑪莎露易絲曾是一名馬術運動員，與已故挪威作家貝恩（Ari Behn）有過一段婚姻，兩人育有3名女兒，後於2017年離婚。瑪莎露易絲因參與另類療法，數十年來在挪威社會中頗具爭議，她自稱可通靈、與天使對話。2002年時甚至為了從事靈媒工作而放棄「殿下頭銜」，後續開辦了學校，指導學徒「創造奇蹟」，並與天使溝通。而在加州舊金山長大的韋瑞特則自稱是第六代薩滿巫師，並且曾經有過瀕死經驗，他稱5歲時首度感覺到與精神世界有連結，後續成為一名精神治療師，追隨者包括好萊塢名人葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）和安東尼奧班德拉斯（AntonioBanderas）。韋瑞特聲稱自己前世是法老王，而瑪莎露易絲在那一世是他的王后。他也曾稱，親戚曾預言，他有一天會迎娶挪威公主。瑪莎露易絲與韋瑞特在2022年6月宣布訂婚後，儘管王室方面不曾公開反對，國王甚至曾向媒體形容女婿是個「很棒的傢伙」，但仍在挪威社會引發分歧。雖然瑪莎露易絲放棄各大慈善藝文機構「王室贊助人」身分，婚後韋瑞特也不會有任何王室頭銜，但除了爭議言行之外，他們仍常被批評把商業活動與王室聯繫在一起，就連這次婚禮也是僅和時尚名流雜誌《Hello!》及串流平台Netflix簽署獨家合約，只有他們能夠拍攝婚禮前準備流程及婚禮過程。