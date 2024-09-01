歐洲預測準「摩羯颱風」路徑往南！專家曝關鍵影響：西南季風接近

熱帶性低氣壓TD12於今（1）日上午生成，中央氣象署預估將在明（1）日或週二增強為第11號颱風「摩羯」（Storm Yagi，菲律賓提供），路徑極有可能逼近台灣。對此，天氣粉專「觀氣象看天氣」分享，歐洲中期天氣預報中心最新預測，「準摩羯」路徑大幅往南調整，對台灣影響將大幅減輕。
「觀氣象看天氣」稍早發文分享「好消息」，因為歐洲中期天氣預報中心最新預測，準摩羯颱風路徑大幅往南調整，預計通過呂宋島北部近海後轉西直撲海南島，如此一來對台灣的影響將大幅減輕，還有些變數，接下來看各官方預測路徑會不會也跟著往南修正。
「觀氣象看天氣」也補充，未來值得注意的是魔羯颱風過後，西南季風持續進入西北太平洋，將跟高壓南緣的偏東風輻合發展出熱帶系統，並有機會朝台灣接近。
氣象署預報員葉致均則表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD12，明後兩天有機會發展為「摩羯颱風」，未來路徑不確定性相當高，從「往西移動到南海、往北移動到日本南方」的整個大範圍都有可能發生，路徑的關鍵會是太平洋高壓的強弱，高壓往西延伸的力道強，路徑越往西，力道越弱，路徑越往東。
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「觀氣象看天氣」也補充，未來值得注意的是魔羯颱風過後，西南季風持續進入西北太平洋，將跟高壓南緣的偏東風輻合發展出熱帶系統，並有機會朝台灣接近。
氣象署預報員葉致均則表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD12，明後兩天有機會發展為「摩羯颱風」，未來路徑不確定性相當高，從「往西移動到南海、往北移動到日本南方」的整個大範圍都有可能發生，路徑的關鍵會是太平洋高壓的強弱，高壓往西延伸的力道強，路徑越往西，力道越弱，路徑越往東。