LOL／PCS冠軍賽上演「台日大戰」！4000人湧和平籃球館熱血應援

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▲PCS夏季冠軍賽加油留言板，粉絲們發揮創意，用自己的方式替選手加油。（圖／記者張志浩攝）

▲PCS夏季冠軍賽湧入眾多人潮，加油留言板區相當熱門。（圖／記者張志浩攝）

▲PCS夏季冠軍賽「門票完售」，共計有4100多人進場，數字與去年冠軍賽持平。（圖／記者張志浩攝）

LOL《英雄聯盟》PCS夏季冠軍賽今（1）日在和平籃球館展開，將上演PSG對決SHG的台日大戰，台北市大安區白天飆出攝氏39度以上的高溫，不過粉絲熱情絲毫未減，午後場外就開始出現排隊人潮，鍇睿國際執行長顏宥騫表示，今天PCS冠軍賽「門票完售」，共計有4100多人進場，數字與去年冠軍賽持平，相比於昨（31）日敗部冠軍賽，成長約4成。LOL《英雄聯盟》PCS賽區冠軍賽今（1）日在和平籃球館展開，PSG對決SHG上演「台日大戰」，PSG身為PCS賽區王者，2024夏季季後賽維持全勝，日本LJL第一名SHG則是昨（31）日淘汰FAK後，雖確定拿下世界賽門票，但仍要尋求PCS冠軍，復仇在前2輪0:3敗給PSG恥辱。PCS昨天的敗部冠軍賽由SHG碰頭FAK，整體入場人數約為滿場的6成，今天進入最終冠軍賽人潮回流，3點進場前，和平籃球館外就擠滿人潮，入場後場邊各攤位也塞滿人。包括加油留言板區、限定商店、Coser區等，不少實況主和名人也到場與粉絲互動。PSG鐵粉Amy向《NOWnews》記者表示，今天中午吃完飯就排隊，整個人快被太陽曬乾，但為了幫下路Betty加油，一切都值得，「希望PSG能3:0橫掃對手，世界賽晉級8強」；遠從台南北上的Jacky則表示，「雖然每年看世界賽都會有點失望，但很希望台灣能一直有這種線下賽，電競就是要這樣才好看，PSG加油！」