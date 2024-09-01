黃文益辦海灣公益音樂派對　2000人嗨翻愛河灣兼做公益

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▲黃文益提到這次的音樂派對有許多的「在地元素」，受邀2024巴黎奧運表演的亞洲百大女DJ第13名DJ Swallow(妖嬌)也是高雄子弟。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲ 黃文益強調透過舉辦活動提供表演者平台展現自我魅力，讓市民看到不同的高雄之光，也是與有榮焉。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

▲這次的音樂派對有許多的「在地元素」也找了獲金曲獎、金音獎入圍肯定的高雄在地饒舌團體「影子計劃」加上高雄夜店超人氣主持人MC-JT，整場熱鬧非凡。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

民進黨高雄市議員暨市黨部主委黃文益31日舉辦「高雄海灣公益音樂派對」現場湧進2000人潮，隨著亞洲百大DJ們、饒舌歌手與樂團的樂音起舞。黃文益強調，這次活動最主要是用音樂結合公益，全民捐發票支持公益團體，活動一共募集到近6000張發票，將全數捐獻給社團法人台灣愛狗人協會、南高雄家扶中心、社團法人高雄市自閉症協進會。黃文益指出，舉辦音樂活動就是響應民進黨主席賴清德，代表民進黨與年輕人站在一起之外，更疾呼參加者多多將手上的發票捐出，一同狂歡也一併做公益，並且請在場民眾一同幫代表台灣前往巴黎奧運台灣館表演的DJ妖嬌加油。黃文益提到這次的音樂派對有許多的「在地元素」，除了邀請高雄知名美麗與實力兼具的Molynn 派對樂團，還有鳳山商工美舞社、高雄科技大學電音社、Stunning Girls等在地學生社團擔任暖場活動。更邀請三位百大DJ，分別是世界百大DJ第24名DJ XIN(李小星)、亞洲百大DJ第56名DJ Hannah及受邀2024巴黎奧運表演的亞洲百大女DJ第13名DJ Swallow(妖嬌)也是高雄子弟。同時，活動也找了獲金曲獎、金音獎入圍肯定的高雄在地饒舌團體「影子計劃」、最火熱的新生代歌手徐晧程LilHAO，加上高雄夜店超人氣主持人MC-JT，整場熱鬧非凡。黃文益強調透過舉辦活動提供表演者平台展現自我魅力，讓市民看到不同的高雄之光，也是與有榮焉。黃文益表示，這次與民間單位共同主辦這場活動，除了活動本身的公益性質之外，也希望把電子音樂與舞蹈之美、高雄港灣之美帶給民眾。高雄近年成為台灣演唱會經濟重鎮，演唱會經濟也帶動在地觀光產業，這場演唱會雖不收費，但也希望透過這次「音樂派對」讓更多人看到高雄的好，未來多來高雄消費、聽演唱會。