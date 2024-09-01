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信用卡號走入歷史？萬事達卡為防詐擬擴大使用指紋、掃臉認證

國際中心楊智傑／綜合報導

▲為了防範猖獗的信用卡詐騙，萬事達卡（mastercard） 執行長稱未來公司考慮擴大使用指紋或臉部掃名等生物特徵數據進行驗證，取代傳統信用卡號措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了防範猖獗的信用卡詐騙，萬事達卡（mastercard） 執行長稱未來公司考慮擴大使用指紋或臉部掃名等生物特徵數據進行驗證，取代傳統信用卡號措施。（圖／美聯社／達志影像）
隨著信用卡支付技術的普及，盜刷與詐騙事件也跟著不斷發生，尤其透過網路詐騙的方式更是五花八門，《彭博社》報導指出，為了防範詐騙持續發生，萬事達卡（Mastercard）公司正在計畫取消「信用卡號」改為擴大使用指紋或臉部掃名等生物特徵數據進行驗證，降低資料洩漏風險。

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隨著數位支付的普及，保護消費者的支付安全變得越來越重要，萬事達卡執行長米巴赫（Michael Miebach）日前受訪時就透露，該公司過去首度引進「認證技術」（Tokenization）利用一連串隨機生成的無意義數字序列取代敏感數據，這個技術過去須花3年才能處理第一批價值10億的交易，但如今已達成每週處理10億筆此類似交易。

米巴赫指出，這個技術可以在儲存、傳輸過程中替代原始數據，藉此降低個資與數據外洩的風險，如今萬事達卡計劃擴大使用該技術，以生物數據如指紋或臉部掃描取代信用卡密碼等傳統安全措施。

報導提到，在這些技術之下，消費者透過網路進行購物時，信用卡號碼會被轉換成一組代碼，代碼則會發送至商家進行交易處理，屆時駭客就算入侵商店系統或後台，也只能看到這組經過轉換後的代碼，而非輕鬆取得信用卡號碼。

英國金融業界組織UK Finance指出，2023年英國上半年的授權支付類型（Authorized Push Payments）的詐欺活動比起去同期增長了27%，金額高達2.4億英鎊，相當於新台幣95億元；米巴赫認為到了2028年，線上支付產生的詐騙問題可能會超過超過910億美元

文內也提及，他認為到了這個世紀末，歐洲所有電子商務交易都將被這類技術取代，包含訂閱服務和數位錢包等。

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