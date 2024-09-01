信用卡號走入歷史？萬事達卡為防詐擬擴大使用指紋、掃臉認證

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隨著信用卡支付技術的普及，盜刷與詐騙事件也跟著不斷發生，尤其透過網路詐騙的方式更是五花八門，《彭博社》報導指出，為了防範詐騙持續發生，萬事達卡（Mastercard）公司正在計畫取消「信用卡號」改為擴大使用指紋或臉部掃名等生物特徵數據進行驗證，降低資料洩漏風險。隨著數位支付的普及，保護消費者的支付安全變得越來越重要，萬事達卡執行長米巴赫（Michael Miebach）日前受訪時就透露，該公司過去首度引進「認證技術」（Tokenization）利用一連串隨機生成的無意義數字序列取代敏感數據，這個技術過去須花3年才能處理第一批價值10億的交易，但如今已達成每週處理10億筆此類似交易。米巴赫指出，這個技術可以在儲存、傳輸過程中替代原始數據，藉此降低個資與數據外洩的風險，如今萬事達卡計劃擴大使用該技術，以生物數據如指紋或臉部掃描取代信用卡密碼等傳統安全措施。報導提到，在這些技術之下，消費者透過網路進行購物時，信用卡號碼會被轉換成一組代碼，代碼則會發送至商家進行交易處理，屆時駭客就算入侵商店系統或後台，也只能看到這組經過轉換後的代碼，而非輕鬆取得信用卡號碼。英國金融業界組織UK Finance指出，2023年英國上半年的授權支付類型（Authorized Push Payments）的詐欺活動比起去同期增長了27%，金額高達2.4億英鎊，相當於新台幣95億元；米巴赫認為到了2028年，線上支付產生的詐騙問題可能會超過超過910億美元文內也提及，他認為到了這個世紀末，歐洲所有電子商務交易都將被這類技術取代，包含訂閱服務和數位錢包等。