檢認陳佩琪「亡父手尾錢」為不明財產！陳智菡酸：不信怎不列被告

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民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案疑雲，昨日遭檢方聲押禁見，柯文哲妻子陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，陳佩琪於訊問時稱這筆錢是家中亡父「手尾錢」、選舉補助款以及柯文哲的演講收入，此說法遭到檢方質疑，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（1）日表示，她也因為媒體報導，誤以為是媽媽過世，但她早上陳佩琪確認過，是其父親在2016過世，由其母繼承遺產，而陳佩琪是媽媽的主要照顧者，所以在家族成員的同意下，會運用、領用這筆錢，惟檢調認定是「不明財產」。陳智菡說，近日各種獨家報導指稱，檢方掌握陳佩琪名下銀行帳戶，竟有上百萬元不明金流，並表示這是「亡母手尾錢」。不過，陳佩琪醫生說，每一筆錢，她清清楚楚、明明白白，也仔細和檢方交代，當中有2018年柯文哲的選舉補助款、有爸爸或媽媽留下的手尾錢、有柯文哲上節目的出席費或稿費，「只是檢方不願採信。」陳智菡不滿指出，為什麼要聲押柯文哲，北檢什麼都還沒說說，獨家新聞已經滿天飛，還有報導賄聲賄影的說：「陳佩琪有用ATM存入大筆現金」，讓他直呼「原來柯文哲家庭連用ATM都有罪。」，但要押柯文哲可以，既然都這麼大軍壓境、鋪天蓋地搜索了，就拿出他貪污的證據，讓他百口莫辯，讓人民心服口服。陳智菡指出，陳佩琪母親老了，主要照顧者就是女兒陳佩琪，陳佩琪拿父親的遺產來照顧母親，其兄弟姐妹都同意陳佩琪統一運用這些錢，照料母親生活起居，但昨天媒體從晚上八點多不停報導「陳佩琪聲稱不明財產是『亡母手尾錢』」，陳智菡昨晚向先求證，陳佩琪說有告訴檢調，有一筆錢是從媽媽的帳戶領的，「當時她沒有說是母親還是父親過世，我也因為媒體報導，誤以為是媽媽過世，所以她繼承遺產。」不過，陳佩琪在早上記者會前再確認一次，「事實是我們都被來路不明的消息誤導，真相是陳醫生的爸爸2016過世，媽媽繼承遺產，陳佩琪是媽媽的主要照顧者，所以在家族成員的同意下，會運用領用這筆錢」，但如今檢調認定是「不明財產」，直言「既然檢方不予採信，那是不是應該將陳佩琪證人轉被告？」。