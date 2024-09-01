提升園區環境品質！產業園區管理局辦園區綠美化績優單位表揚

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▲產業園區管理局舉辦產業園區綠美化績優單位表揚大會。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局8月31日，舉辦產業園區綠美化績優單位表揚大會，期推動園區公共設施的綠化與美化，提升整體園區的環境品質，進一步促進產業園區的可持續發展。產業園區管理局產業園區綠美化績優單位表揚大會，是由產業園區管理局局長楊伯耕主持，有推動公共設施美化創佳績的廠商，以及產業園區服務中心得獎單位代表與會。產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局為提升整體園區環境品質，乃舉辦產業園區綠美化績優單位選拔，並表揚獲獎之綠美化績優單位，以資鼓勵。楊伯耕說，產業園區管理局為提升產業園區內各廠商共同推動及參與認養綠美化作業之意願，進而改善整體園區環境品質，以達到發展為永續園區之目標，乃以獎勵產業園區推動綠美化績優單位方式，藉此提升產業園區綠美化之景觀風貌、植栽技術、維護與管理績效。此次綠美化績優單位表揚分為，產業園區公共設施認養綠美化及產業園區服務中心兩組，產業園區公共設施認養綠美化組，寶成工業公司憑藉其在園區綠美化方面的優異表現，榮獲第一名之殊榮，中鋼碳素化學公司和光華金屬公司則分別獲得第二名和第三名，這些企業積極參與認養公共設施的綠美化工作，通過精心的景觀設計和嚴格的維護管理，為產業園區營造出優美的環境。產業園區服務中心組，經濟部全興產業園區服務中心及經濟部豐樂產業園區服務中心獲得第一名，其在推動綠美化工作中，展現了卓越的組織能力和執行力，為園區內外的環境提升貢獻良多，而土城產業園區服務中心和嘉太產業園區服務中心則分獲第二名和第三名，他們的出色表現亦得到了充分肯定。楊伯耕指出，產業園區管理局未來仍將持續推動園區綠美化工作，並期望能吸引更多的企業參與其中，為打造更具地方特色、環境友善的產業園區共同努力，實現產業與環境雙贏的目標。