小萌警宣導交通安全月　黃元民：年底增16處車不讓人科技執法

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▲民眾看到交通小萌警舉牌向民眾進行交通安全宣導地萌樣大呼「卡哇伊」，現場氣氛相當熱絡。(圖／記者郭凱杰攝,2024.09.01)

▲黃元民也提醒用路人，高雄市21處車不讓人的科技執法已於7月15日起正式上線，另已向中央申請16處科技執法，預計在今年12月底前將設置完成啟用。(圖／記者郭凱杰攝,2024.09.01)

為響應113年9月份交通安全月「人本交通-停讓文化」，落實宣導路口「車輛慢看停、行人安全行」等正確交通安全觀念及交通法令常識。高市警局交通警察大隊及新興分局於交安月首日(1)日交通安全宣導活動，現場除了有30位交通小萌警大跳三振舞外。大隊長黃元民也針對車不讓人科技執法提醒用路人高雄市於年底前將再新增16處。今天是「交通安全月」首日，高市警局交通警察大隊特別安排30位交通小萌警穿著小小警察制服，與交通大隊吉祥玩偶「平平」、「安安」於新興區中山路、五福路口一起勁歌熱舞，結合志工共同持手舉牌向民眾進行交通安全宣導，民眾看到交通小萌警及「平平、安安」吉祥物大呼「卡哇伊」，「平平、安安」吉祥物更是加碼大跳時下最夯「三振舞」，現場氣氛相當熱絡。黃元民表示，為宣導交安月，這次以小小交警為主角，希望交通安全從小扎根、從小做起，而為保護行人安全，高雄市從8月12日至9月30日進行大執法，在商圈、夜市、醫院、學區等人潮較多的地點，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「道路障礙」及「行人各項違規」等加強取締，統計從8月12至31日，與去年同期相比，行人全般交通事故下降25%。黃元民提醒用路人，高雄市21處車不讓人的科技執法已於7月15日起正式上線，另已向中央申請16處科技執法，預計在今年12月底前將設置完成和啟用。交通大隊也呼籲，車輛行經有行人穿越路口要看擺頭察看，務必「停車」讓行人先行，注意做到慢看停：「慢-路口放慢速度，看-注意周遭人車，停-停讓行人通過」，行人也不可任意於路段中違規穿越道路，應走行人穿越道。行人則要注意「停看聽」：「停-在安全地點停等，看-遵守號誌且秒數足夠再通過，過馬路不分心不滑手機盯住來車，聽－注意車輛警示音」。交通安全月活動迄今已邁入第 4年，為加強路口停讓觀念的宣導，高市警局各分局亦於9月1日同步擇定轄區重要路口，期望「集中火力」加強交通安全宣導，透過單點發動、串連成線及擴散為面的概念，使宣傳效益極大化，以期引起全民重視及響應，打造交通安全成為「全民運動」；另9月是開學季，警方亦向青年族群加強宣導「不超速、不逼車、不無照駕駛」等交通安全觀念。