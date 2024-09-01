高雄國賓容積率更勝京華城　邱毅：難道陳其邁民進黨權貴不查？

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台北市前市長柯文哲因京華城案遭檢廉調查，遭聲押禁見，對此前立委邱毅今（1）日表示，高雄國賓大飯店，市長陳其邁依老危樓重建給予容積獎勵，把容積率提高到史無前例的1142%，比台北京華城案的840%更高，表示自己在意的是司法不能雙標，難道陳其邁因為有民進黨權貴身分，就可以豁免法律責任嗎？「麻煩準備擔任司法院副院長的姚立明，表達下你的看法」。邱毅表示，昨天提及高雄愛河邊上的國賓大飯店，陳其邁依老危樓重建給予容積獎勵，把容積率提高到史無前例的1142%，比台北京華城案的840%更高。強調自己一生都在打擊貪腐，任何人涉及貪腐都不能逃避法律的制裁，早就斬釘截鐵預言，賴清德操作司法檢調和輿論名嘴網軍，第一刀揮向鄭文燦，第二刀必然是柯文哲，第三刀預期是國民黨，只是指向那個人，賴清德還沒有做最後的決定。邱毅說，自己所在意的是司法不能雙標，京華城案容積獎勵達840%，確實有圖利的犯罪嫌疑，至於有沒有行賄，有沒有收賄，是現在的偵查重點。至於高雄國賓大飯店的容積獎勵為何可高達1142%的異常水平，質疑陳其邁與相關建商之間有沒有非法互動，難道可以不用偵查？難道因為有民進黨權貴身分，就可以豁免法律責任嗎？邱毅說，也有很多人在問，他在大選期間所舉發的賴皮寮案，為什麼選後無影無蹤了？台灣法律規定，總統在任期內有刑事豁免權，一切刑事案件均行擱置，而台灣媒體名嘴向來趨炎附勢，網軍更為執政者操控，所以涉及賴清德的案件自然消失無蹤，無人問津。這也是台灣司法為人詬病的地方，「麻煩準備擔任司法院副院長的姚立明，表達下你的看法」。