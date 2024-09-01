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路跑／「2024台北城市路跑賽」下周日將開跑！完整活動資訊一次看

記者林之越/綜合報導

▲2024年Panasonic台北城市路跑賽，將於9月8日在總統府前開跑，賽事最大亮點就是完賽後的抽獎時間，每年都有不少跑者抱回精美的Panasonic家電。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）
▲2024年Panasonic台北城市路跑賽，將於9月8日在總統府前開跑，賽事最大亮點就是完賽後的抽獎時間，每年都有不少跑者抱回精美的Panasonic家電。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）
「2024台北城市路跑賽」下周日將開跑！台北城市路跑賽將於9月8日在總統府前開跑，為下半年的跑季打頭陣，而賽事共分為3公里、12.5公里組別。先前出戰過2024巴黎奧運的田徑好手彭名揚，受邀擔任今年賽事的活動大使，屆時也將參與3公里組賽事，並在終點為完賽跑者掛上獎牌。

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企業Panasonic連續四年冠名贊助台北城市路跑賽，而賽事最大亮點就是完賽後的抽獎時間，每年都有不少跑者抱回精美的Panasonic家電，繼去年的東京馬拉松名額後，今年最大獎進一步升級為北海道馬拉松及首爾馬拉松的跑旅行程，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次活動的相關資訊：


📌「2024台北城市路跑賽」活動基本資訊：

活動時間：2024年9月8日(星期日)

活動地點：總統府前廣場

活動網址：2024台北城市路跑賽

活動相關時序：

比賽項目       12.5KM組       3KM組     
限時 120分鐘 30分鐘
集合時間 05：00 05：30
起跑時間 05：30 06：00

📌「2024台北城市路跑賽」競賽路線圖：

🏃競賽組（12.5公里）

▲024 年Panasonic台北城市路跑賽，競賽組（12.5公里）參賽者的競賽路線圖。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）
▲2024 年Panasonic台北城市路跑賽，競賽組（12.5公里）參賽者的競賽路線圖。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）

🏃休閒組（3公里）

▲2024 年Panasonic台北城市路跑賽，休閒組（3公里）參賽者的競賽路線圖。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）
▲2024 年Panasonic台北城市路跑賽，休閒組（3公里）參賽者的競賽路線圖。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）

📌「2024台北城市路跑賽」完賽禮：

為鼓勵於規定時間內完成全程之選手，活動官方將發給完賽獎牌、完賽毛巾及其他贊助商好禮。請憑號碼布至相關兌換帳篷兌換，一人限領一份。另外，若在前10名完賽者，還有機會領取Panasonic家電。

▲參加「2024 年Panasonic台北城市路跑賽」參賽者，若承載規定時間內完成全程之選手，將能夠領取到完賽獎牌、完賽毛巾及其他贊助商好禮。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）
▲參加「2024 年Panasonic台北城市路跑賽」參賽者， 若承載規定時間內完成全程之選手，將能夠領取到完賽獎牌、完賽毛巾及其他贊助商好禮。（圖／翻攝自台北城市路跑官網）

 

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