路跑／「2024台北城市路跑賽」下周日將開跑！完整活動資訊一次看

「2024台北城市路跑賽」下周日將開跑！台北城市路跑賽將於9月8日在總統府前開跑，為下半年的跑季打頭陣，而賽事共分為3公里、12.5公里組別。先前出戰過2024巴黎奧運的田徑好手彭名揚，受邀擔任今年賽事的活動大使，屆時也將參與3公里組賽事，並在終點為完賽跑者掛上獎牌。
企業Panasonic連續四年冠名贊助台北城市路跑賽，而賽事最大亮點就是完賽後的抽獎時間，每年都有不少跑者抱回精美的Panasonic家電，繼去年的東京馬拉松名額後，今年最大獎進一步升級為北海道馬拉松及首爾馬拉松的跑旅行程，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次活動的相關資訊：
📌「2024台北城市路跑賽」活動基本資訊：
活動時間：2024年9月8日(星期日)
活動地點：總統府前廣場
活動網址：2024台北城市路跑賽
活動相關時序：
📌「2024台北城市路跑賽」競賽路線圖：
🏃競賽組（12.5公里）
🏃休閒組（3公里）
📌「2024台北城市路跑賽」完賽禮：
為鼓勵於規定時間內完成全程之選手，活動官方將發給完賽獎牌、完賽毛巾及其他贊助商好禮。請憑號碼布至相關兌換帳篷兌換，一人限領一份。另外，若在前10名完賽者，還有機會領取Panasonic家電。
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📌「2024台北城市路跑賽」活動基本資訊：
活動時間：2024年9月8日(星期日)
活動地點：總統府前廣場
活動網址：2024台北城市路跑賽
活動相關時序：
|比賽項目
|12.5KM組
|3KM組
|限時
|120分鐘
|30分鐘
|集合時間
|05：00
|05：30
|起跑時間
|05：30
|06：00
📌「2024台北城市路跑賽」競賽路線圖：
🏃競賽組（12.5公里）
🏃休閒組（3公里）
📌「2024台北城市路跑賽」完賽禮：
為鼓勵於規定時間內完成全程之選手，活動官方將發給完賽獎牌、完賽毛巾及其他贊助商好禮。請憑號碼布至相關兌換帳篷兌換，一人限領一份。另外，若在前10名完賽者，還有機會領取Panasonic家電。