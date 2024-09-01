小S問應曉薇當義工收入！她妙回「錢從天上來」　網驚：神預言

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▲應曉薇當年（右圖）上綜藝節目《康熙來了》分享當義工教誨師心得，小S（左圖左1）像是「預言家」般，窮追猛問「錢從哪裡來？」讓應曉薇不小心「說溜了嘴」。（圖／「我愛貓大」YouTube頻道）

▲應曉薇曾自稱「監獄教誨師」，如今卻自我打臉，被民眾狂酸：「最該教誨的就是妳自己。」（圖／Threads）

台北市議員應曉薇近日因涉嫌收賄威京集團主席沈慶京不明金流高達4,500萬元，而遭羈押禁見。案情曝光後，應曉薇的超狂財力也被翻出，昨（31）日YouTube頻道「我愛貓大」挖出當年應曉薇上綜藝節目《康熙來了》的片段，她在節目中分享過去自己當義工輔導受刑人的經驗，主持人小S不禁好奇她的收入來源，應曉薇則妙回「錢就會天上掉下來一樣」，如今片段流出，粉絲紛紛留言：「小S根本神算仙姑！」YouTube頻道「我愛貓大」經常從《康熙來了》剪出與時事微妙對應的影片引發觀眾討論。昨日「我愛貓大」挖出當年應曉薇在節目中分享自己到監獄輔導受刑人的片段，她表示當年接觸了幾個較無助的小朋友，進而得知其父母在監獄服刑，於是開啟教誨師之路，一做就做了10年之久。影片中小S好奇詢問：「這個工作是拿薪水的嗎？」應曉薇回答：「沒有薪水，義工。」接著小S又近一步追問她的收入來源，應曉薇則回覆：「錢就會天上掉下來一樣。」並強調：「願有多大，力就會有多大，不用去擔心做什麼事會沒有錢，不可能的，真的不可能。」此時小S忍不住再次詢問：「那妳說妳的錢到底從哪裡掉下來？」不過應曉薇沒有正面回應，僅笑笑帶過。片段曝光後，當年的一番話立刻引發討論，粉絲紛紛直呼：「小S真的太神了神預言」、「康熙真的很恐怖，尤其是小S根本神算仙姑」、「應曉薇整集就想來宣揚自己多善良，小S一語道破錢從哪來。」