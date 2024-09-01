臺南農漁特產跟進熊本台積旋風　黃偉哲行銷臺南好滋味

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▲市長黃偉哲除向當地參與單位以及媒體等推廣臺南農漁特產品外，也邀請大家一同來品嚐臺南好滋味！（圖／南市府提供）

▲黃偉哲與參加日本熊本市「御嵿熊本台灣祭」的來賓們合影。（圖／南市府提供）

為加強臺南優質農漁特產品在日曝光，臺南市政府農業局於8月31日參與為期兩日的日本熊本市「御嵿熊本台灣祭」(113年8月31日至9月1日)，凝聚各方臺灣特色餐飲單位，搭起雙方合作交流橋梁，市長黃偉哲除向當地參與單位以及媒體等推廣臺南農漁特產品，宣傳臺南鮮果文宣、中日版型錄及販售展示農漁特產品，也邀請大家一同來品嚐臺南好滋味！雖然颱風來攪局，但仍澆不熄臺南市政府藉由「御嵿熊本台灣祭」把臺南美食推廣的熊本的熱情。黃偉哲表示，隨著台積電（2330）的熊本廠區於熊本開幕，對其未來將帶來之周邊效益以及經濟發展感到振奮，期望透過這次行銷推廣活動，將臺南物產資訊傳播至當地。現場除了臺南農特產品，還有來自臺灣各地著名食品品牌一起展出行銷，此次活動將有助提高臺南農特產品的國際曝光度。這次活動來自臺南各地精選農漁特產品，包括鮮饌國際有限公司：一口吃烏魚子及虱目魚鬆、盛達珍企業社：無加糖愛文芒果乾、麻豆區農會：蜂蜜柚子吸凍飲、柚香椒鹽以及梅柚片兒、鹽水區農會：鹽水鹽地帥哥番茄乾、玉井之門食品有限公司：水果乾（芒果、芭樂、鳳梨）、蔴鑽農坊：三色玄米烏龍茶以及黑豆茶、南市區漁會：經典魚酥禮盒等各具特色產品。此外還有很多試吃品提供給大家品嘗以及臺南鮮果、漁產、加工品等文宣，讓大家更加了解臺南農漁產相關資訊。臺南市政府農業局未來也將持續規劃辦理日本地區推介活動，藉由農業局與業者共同協力之下，進而將臺南優質農漁特產品推往國際，讓臺南農漁特產品成為日本消費者購買特色伴手禮的名單之一，也誠摯邀請日本旅客前往臺南旅遊，走訪這座歷史古城、品嚐農漁特產、體驗農遊，締造在臺南的美好回憶。臺南市政府農業局未來也將持續規劃辦理日本地區推介活動，藉由農業局與業者共同協力之下，進而將臺南優質農漁特產品推往國際，讓臺南農漁特產品成為日本消費者購買特色伴手禮的名單之一，也誠摯邀請日本旅客前往臺南旅遊，走訪這座歷史古城、品嚐農漁特產、體驗農遊，締造在臺南的美好回憶。