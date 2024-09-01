柯文哲涉貪白營「剩下10％鐵粉」　小笠原欣幸：民眾黨恐遭邊緣化

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌圖利京華城案，檢方依涉及貪汙治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見，台北地方法院晚間8點也召開羈押庭。日本政治學者小笠原欣幸接受日媒訪問時分析，柯文哲這位「台灣政壇奇葩」經此一役後，民眾黨雖在立院仍握有席次，但支持率恐怕僅剩10％的鐵桿支持者，2年後地方縣市首長選戰恐淪邊緣化。數度精準預測台灣選舉結果的東京外國語大學名譽教授、清華大學名譽教授小笠原欣幸日前接受《朝日新聞》專訪，談及柯文哲時他使用日語當中專指個性突出、奇特的「変人」一詞，稱柯文哲是台灣政壇裡的奇葩，但因為任內涉貪事件，導致其競選時標榜的「新政治」與「公開透明」等賣點遭破壞。不僅如此，​小笠原欣幸也指出競選期間，柯文哲標榜沒有藍綠資源、高呼居住正義，在前期的競選資金假帳風波時還能稍微掩飾其詞，但接著卻被揭露以個人名義用現金購入商辦，這對那些捐款抖內給民眾黨的年輕族群來說無異於是種背叛。至於民眾黨未來在台灣的政治局勢如何發展，小笠原欣幸認為經過這次事件之後，民眾黨在選民之間應該只剩下來自鐵桿支持者的10％支持率，如此看來柯文哲號稱「打破藍綠兩黨制」的挑戰已經劃下句點，更別提若柯文哲飽受纏訟之際，黨內運作與內部對立恐怕只會讓民眾黨聲勢更下滑。他也預測，接下來的九都縣市長選舉民眾黨恐怕會被邊緣化，尤其是在國民黨和民進黨藉此機會爭取本來已經流向白營的選票以後，雖然再過4年的總統大選目前分析還所言甚早，但可以料到的是柯文哲在爭取總統寶座時的談判籌碼勢必會有所減少。