預測柯文哲「進去出不來」　前國台辦副主任：台灣進入賴清德時代

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▲柯文哲移送北檢複訊。（圖／記者林調遜攝）

▲陳佩琪晚間到北檢，高喊相信柯文哲清白。（圖／記者嚴俊強攝，2024.08.31）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌圖利京華城案，檢方依涉及貪汙治罪條例收賄罪，依法聲請羈押禁見，台北地方法院今（1）晚8點將開羈押庭。前中國國台辦副主任、海協會前副會長王在希對此也評論稱，看起來柯文哲是「進去出不來了」，更稱在這個局面下「台灣正式進入賴清德時代」。中國前國台辦副主任王在希過去多次針對台灣政局情勢進行分析評論，今年大選前就曾批評賴清德「是頑固的激進『台獨』分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性」，週日（1）他又藉微博上傳一段6分半影片評論柯文哲案，並指出柯文哲這次被台北檢方當庭逮捕，創下了台灣歷史上的三個第一。王在希稱，這是台灣史上首次主要在野黨黨主席的住家、辦公室及中央黨部都被搜索，也是第一個主要在野黨主席與其妻子同一天被直接帶走偵訊。另外，柯文哲也是第一個台灣重量級的政治人物，不經過羈押就直接宣布逮捕。不過實際上，柯文哲是繼時任時代力量黨主席徐永明與統促黨總裁張安樂後，第三位遭約談的現任黨主席，第一個遭檢調搜索的在野黨黨主席是前時代力量的黨主席徐永明，他在2020年因涉入SOGO案遭到檢調搜索約談，事後也被停止黨主席的職務淡出政界。在影片當中，王在希評論稱柯文哲因身分「特殊」，身兼在野黨的主席、前台北市長以及2024總統候選人等重要角色，因此檢調採「先肅清外圍再包圍核心」戰術，待相關證據基本完整後，再迅速收網，抓捕柯文哲這條大魚。王在希認為，「賴清德當局對柯文哲出手如此狠、毫不留情」的原因在於民眾黨如今仍是一人黨，一旦柯文哲倒了，「當然他這個黨可能還會存在，但是他的支持者，肯定是明顯會減少了」。接著王在希也評論此案與賴清德的關係，首先他先稱今年總統大選結果顯示，「柯文哲26%的選票，主要是瓜分了民進黨的年輕選票，這一點也是賴清德最惱火的」；另一點則是民眾黨的8席立委在立法院「完全支持國民黨」，導致正副立法院長都讓國民黨拿走，「這個賴清德也是懷恨在心的」。對於柯文哲案，王在希最後總結稱，「民進黨須先搞垮柯文哲的民眾黨，然後再收拾國民黨，這樣賴清德不僅黨內大權獨攬，黨外也是一黨獨大，台灣就正式進入賴清德時代」，更說這樣的局面「將對未來兩岸關係的發展帶來很大的變數」。