聲援阿北！葉式特工轟賴違建過戶兒　「柯文哲買商辦想法單純」

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長柯文哲涉京華城案遭檢廉調查，北檢聲請羈押並將在今（1）日8時開羈押庭，對此不少支持者與民眾黨公職等人到場聲援，對此擁有563萬訂閱者的YTR葉式特工，與友人帶著130個便當到場聲援，強調政治並非信仰，看到政治人物有問題就不會支持，更提及總統賴清德把自己違建過戶到兒子名下，柯文哲買商辦想法單純，是希望作為繼續幫助台灣的基地，最後向小草疾呼「希望大家繼續相信柯文哲！」葉式特工今日與友人帶著130個便當到台北地檢外頭聲援柯文哲，致詞提到，昨天看到700萬元不法金流一度心冷了，政治不是信仰，若政治人物有問題就不會再支持我，跟民進黨支持者不同。葉式特工坦言，自己有自卑的一塊，去日韓旅遊很有規劃，都會想日韓遊客來台灣會不會有點無聊，而這些自卑情緒是來自於政府很多事情沒做好，包括潛水艇、風電等，台灣的問題不能用人唯才，但是政治卻變成勾結財團，財團再來買媒體。葉式特工說，過去政府推動數位身分證失敗，數發布的點餐系統失敗，但大家卻在關注陳佩琪看了多少錢的房子、柯文哲請吃麥當勞。此外更提及賴清德把自己違建過戶到兒子名下，柯文哲買商辦想法單純，是希望作為繼續幫助台灣的基地，最後向小草疾呼「希望大家繼續相信柯文哲！」