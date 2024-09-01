高雄國賓容積率1142%沒爭議？胡采蘋曝不同處：北市自己發明名目

針對京華城案扯出高雄國賓飯店危老重建案容積率1142％，高雄市政府多次澄清，該案是國賓飯店依法提出申請，市府有層層把關，不怕檢驗，對此，財經網美Emmy（胡采蘋）表示，高雄國賓和台北京華城的容積率本來就是不同的，高雄國賓有危老獎勵，京華城不滿20年就改建，是不符合都更獎勵等各種獎勵容積率的，而京華城案爭議點之一，就是台北市政府自行發明了名目，憑空多給京華城到840%的獎勵「是違法的」。
胡采蘋在其臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」上發文指出，京華城在1990年代是工業區轉商業3，台北市的商3容積率是560%，高雄國賓是高雄市的商業5區，高雄市的商5容積率就是840%，而高雄國賓超過20年（印象中這應該是快40年的樓），所以有危老獎勵。「容積獎勵是各個地方政府依照各個區塊的生活機能狀況而設定，台北市如果是商業4區，容積率也是800%，給得也很大，如果京華城是商4，他就是八倍起跳，但京華城是商3，天差地別。」
胡采蘋說，京華城案最大的謎團其實還不是容積率，而是「允建樓地板面積」，這個部份的面積給了12萬平方公尺，這才是本案最謎的利益輸送疑點。1980年代沈慶京運作該基地從工業區轉商業3的時候，不知道怎麼弄來了12萬平方公尺的面積，這是找不到法源依據的，所以台北市都發局悍然拿掉這塊面積，後來沈慶京狀告台北市都發局，但都發局勝訴，沈慶京再上訴，都發局贏面非常大，因為依照現行法規找不到法源依據，結果在神秘的便當會以後，凡事咬死不放手的沈慶京，突然撤訴了，而長期對抗威京的台北市都發局，竟然180度大逆轉，大筆一揮准了這筆「允建樓地板面積」。
胡采蘋表示「12萬平方公尺是4萬坪，京華城那個區改成辦公大樓，4萬坪是多少錢，大家可以算一算。」，且京華城案的基地就只有16485平方公尺，840%容積率是138,474，威京拿了40多億出來自買一塊獎勵，基地面積擴張到130%，一算下來這個樓地板面積只能發到18萬平方公尺，「最後市政府發出去25萬多平方公尺」。
高雄市立委許智傑也整理出京華城與高雄國賓的不同之處，強調「高雄國賓飯店跟台北京華城完全不一樣啦」，比較表格也能清楚看見，一個屋齡42年，一個18年，並表示商五商三不一樣，危老獎勵非自創。
許智傑說，第一，商業區法規容積率，商五和商三本來就不一樣，第二，國賓飯店使用的法源，是全國一致適用的法源，而京華城是台北市自創的「獎勵容積率」，二者有明顯不同之處，「希望有心人士不要竹竿逗菜刀，胡亂比擬」。
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胡采蘋說，京華城案最大的謎團其實還不是容積率，而是「允建樓地板面積」，這個部份的面積給了12萬平方公尺，這才是本案最謎的利益輸送疑點。1980年代沈慶京運作該基地從工業區轉商業3的時候，不知道怎麼弄來了12萬平方公尺的面積，這是找不到法源依據的，所以台北市都發局悍然拿掉這塊面積，後來沈慶京狀告台北市都發局，但都發局勝訴，沈慶京再上訴，都發局贏面非常大，因為依照現行法規找不到法源依據，結果在神秘的便當會以後，凡事咬死不放手的沈慶京，突然撤訴了，而長期對抗威京的台北市都發局，竟然180度大逆轉，大筆一揮准了這筆「允建樓地板面積」。
胡采蘋表示「12萬平方公尺是4萬坪，京華城那個區改成辦公大樓，4萬坪是多少錢，大家可以算一算。」，且京華城案的基地就只有16485平方公尺，840%容積率是138,474，威京拿了40多億出來自買一塊獎勵，基地面積擴張到130%，一算下來這個樓地板面積只能發到18萬平方公尺，「最後市政府發出去25萬多平方公尺」。
高雄市立委許智傑也整理出京華城與高雄國賓的不同之處，強調「高雄國賓飯店跟台北京華城完全不一樣啦」，比較表格也能清楚看見，一個屋齡42年，一個18年，並表示商五商三不一樣，危老獎勵非自創。
許智傑說，第一，商業區法規容積率，商五和商三本來就不一樣，第二，國賓飯店使用的法源，是全國一致適用的法源，而京華城是台北市自創的「獎勵容積率」，二者有明顯不同之處，「希望有心人士不要竹竿逗菜刀，胡亂比擬」。
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