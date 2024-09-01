直擊／「韓哥」姜成鎬降臨信義區吸千人圍觀！桂綸鎂露背驚艷現身

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▲▼姜成鎬非常親民，對於粉絲的要求幾乎來者不拒。（圖／記者吳翊緁攝）

▲▼桂綸鎂穿著露背禮服現身，性感又有氣質的打扮，驚豔全場。（圖／記者吳翊緁攝）

▲盧貝松（右）帶著老婆（中）一起來台宣傳。（圖／記者吳翊緁攝）

▲黃嘉智（上）和楊明偉（下）今天也在紅毯上大展親和力。（圖／記者吳翊緁攝）

由億萬票房名導盧貝松監製、導演黃嘉智執導，並在台灣大量取景的動作強片《台北追緝令》，這次卡司集結路克伊凡斯（Luke Evans）、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）、桂綸鎂、楊明偉等巨星大咖。今（1）日盧貝松夫婦和導演黃嘉智率領姜成鎬、桂綸鎂、楊明偉等人，一同到台北信義威秀影城中庭廣場，舉辦「世界首映紅毯見面會」和台灣粉絲近距離互動，現場湧入上千名粉絲參與，姜成鎬第一個打頭陣，看到粉絲他幾乎來者不拒，還幫忙簽名，桂綸鎂則穿著一身露背禮服現身，驚豔全場。《台北追緝令》這次全片幾乎都在台灣取景拍攝，劇組於昨日重返台北，預計停留到9月3日，為電影進行宣傳。今日紅毯活動上，由姜成鎬打頭陣和粉絲互動，只見他穿著一身淺粉色西裝登場，從最前段一路往舞台前進，不過因為粉絲太過熱情，這次他在紅毯上演「簽名馬拉松」，對於合照他也來者不拒，十分親民。桂綸鎂今日也盛裝打扮，穿著造型露背禮服，露出乾淨白皙的美背，還可以看到纖細的小蠻腰，她也把烏黑的頭髮用白色花飾髮夾紮起，看起來既性感又有氣質。由於這次她在電影中飾演有著許多傷心往事的女車手，需要在台北飆速行駛，和她過去的清純甜美形象不同，她也說，「這次很榮幸可以跟好萊塢團隊合作，挑戰多場動作戲和飛車戲，覺得很過癮！」不只姜成鎬和桂綸鎂，盧貝松夫婦、黃嘉智和楊明偉也在紅毯上大展親和力，親密和影迷互動，盧貝松更是直接在紅毯上跳舞，絲毫沒有架子。而現場湧入上千名粉絲，就連2樓也擠滿了人，只為一睹巨星風采。這次《台北追緝令》劇組再次訪台宣傳，他們也難忘台灣美食，黃嘉智更早就點名想吃蛋餅、芒果冰、刈包等。驚喜的是，路克伊凡斯雖然沒有到台灣宣傳，不過今日也透過影片驚喜現身，表示「非常高興這部電影的世界首映會在我最喜歡之一的城市台北舉行，我真的很想和你們一起度過這個傍晚，但不幸的是，拍攝日程調整上有點困難無法前往，希望活動圓滿成功，真的很抱歉，我期待很快能有機會再次造訪台北，在台北的時光裡有著許多美好的回憶，希望你們能向我們拍攝這部電影一樣，喜愛這部電影，我們真的很享受整個拍攝過程，我愛你們，還有請享受《台北追緝令》。」