京華城案持續延燒！北院今晚8點召開羈押庭　柯文哲打頭陣先上

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▲稍早彭振聲在閱卷時突然因身體不適緊急送醫，稍早最新消息傳出，彭振聲接受治療後已返回台北地院。（圖／攝影中心）

民眾黨主席柯文哲、前北市副市長彭振聲因捲入京華城容積弊案，日前遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地並帶回訊問，但柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回，昨（31）日下午3時北檢重開偵查庭，訊後向法院聲押禁見，預計將於今（1）日晚間8時許召開羈押庭，並由柯文哲則先接受訊問。據了解，民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％遭質疑涉嫌圖利，昨天凌晨柯文哲被移送北檢，由於他拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。事後柯文哲向法院提審遭台北地院裁定駁回，昨天下午重開羈押庭後，檢方聲押禁見柯文哲，預計於今天晚間8時許準時召開羈押庭；至於彭振聲則是在閱卷時一度因身體不適戒護就醫，所幸已在下午4時許狀況好轉後出院，將於柯文哲之後接受訊問。