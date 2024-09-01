藍白破局怨懟柯P　戴湘儀仍不捨：無法認同排山倒海謾罵

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台北市前市長柯文哲涉京華城案遭檢廉調查，北檢聲請羈押並將在今（1）日8時開羈押庭，對此過去曾任記者的新北市議員戴湘儀，晚間發文貼出過去與柯文哲同框照，說明政治人物收賄行賄零容忍，對就對、錯就錯，也坦言自己對上次藍白合不了，怪罪柯文哲的心情仍舊存在，但一步錯謾罵就排山倒海而來，看著如浪潮般的批評與霸凌，各種挖苦的輿論與政論節目，網路上許多過份訕笑、落井下石的行為，「我是真的無法認同」。今日為記者節，戴湘儀也在臉書上發文表示，自己找了好久，發現跟柯文哲同框的照片少之又少，記者節是屬於媒體工作者的一個日子，也是讓大家重新思考，當初為什麼加入媒體這一行，記得在當記者時是20多歲的時候，沒有上過媒體道德素養課，資歷也不長，但會儘量平衡、用「人」的角度做新聞，不過分批評也不致人於死地。戴湘儀回憶，過去在跑柯文哲新聞的日子，各家電視台把柯捧的高高、每天堵訪的時間一定派人出現，公開行程必跟、不公開行程也不能漏，從柯文哲家、搭公車、爬樓梯、吃便當、剪頭髮，甚至只是一句話都能出一則新聞，電視台無一不放過可以有柯文哲新聞的流量。戴湘儀說，人會變，情況也會跟著改變，覺得世界的變動遠不及人心的變化，當然對就對、錯就錯，政治人物收賄行賄零容忍，一切就是該怎麼辦就怎麼辦，自己就不多加批評與評論，也坦言心中對藍白不合，怪罪柯文哲的心情仍舊存在。戴湘儀認為，柯文哲一步錯，謾罵就排山倒海而來，看著現在如浪潮一般的批評與霸凌，各種挖苦的輿論與政論節目，網路上許多過份訕笑、落井下石的行為，真的無法認同，內心也很感慨，也許是這個世界運轉的方式太過現實，也許是柯文哲所形容媒體如鯊魚，最終真將他消耗殆盡，在這個混亂裡，只能不斷地找回初心。