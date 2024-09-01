兄弟歡慶隊史40週年！8：5逆轉橫掃富邦悍將　高宇杰轟致勝三分砲

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中信兄弟今（1）日迎來老兄弟隊史40週年，面對近期3連敗的富邦悍將，儘管兄弟在5局下遭富邦打出5分大局陷入落後，但9局上兄弟隊發動反攻，詹子賢關鍵安打追平比數，隨後高宇杰轟出致勝三分砲，最終中信兄弟以8：5逆轉擊敗富邦悍將，本週5連勝持續位居聯盟龍頭。至於富邦不僅在本週「金控大戰」三戰皆敗，8月的低迷表現也延續到9月，苦吞4連敗，曾峻岳則因救援失敗吞下敗投。此戰2局上兄弟先攻下2分，4局上許基宏、曾頌恩、江坤宇連續安打攻佔滿壘，接著岳東華高飛犧牲打再下一城。5局上張志豪轟出陽春全壘打，兄弟以4：0領先富邦。富邦在5局下終於有所回應，在一、二壘有人情況，前役擊出生涯首轟的蔡佳諺，擊出一壘方向場地安打帶有1分打點，接著葉子霆適時安打，以及李宗賢掃出二壘安打，將比數追到1分差距，申皓瑋安打追平比數後，董子恩再補上一支安打，富邦5：4逆轉超前。富邦帶有1分領先進入9局，推派曾峻岳登板關門卻上演劇場，許基宏安打上壘後，詹子賢深遠二壘安打送回追平分，隨後在二、三壘有人，高宇杰一棒轟出三分砲，兄弟以8：5反超前。9局下，呂彥青先是三振蔡佳諺，接著讓葉子霆擊出再見雙殺，兄弟拿下勝利。今日兄弟洋投象騎士在中職生涯初登板先發5局，被擊出8安打失5分、投出4次三振和3次保送。