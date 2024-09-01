柯文哲身陷京華城案！政治評論家毛嘉慶現身　提告北檢聲援阿北

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▲民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，政治評論家毛嘉慶現身北檢，認為司法調查程序有瑕疵，因此對北檢提告、聲援柯文哲（右）。（圖／記者朱永強攝影）

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，遭檢方聲押禁見，今（1日）晚間8點，北院召開羈押庭，最快今天晚間可能會有結果。稍早，政治評論家毛嘉慶現身北檢，認為司法調查程序有瑕疵，因此對北檢提告、聲援柯文哲。毛嘉慶表示，整個過程從非法逮捕，到扭曲事實，控訴檢方透露消息給特定媒體帶風向，司法不再是司法，因此提告希望彰顯正義。據了解，柯文哲因京華城案被檢方列為被告，上月31日凌晨，因拒絕夜間審訊想離去，遭檢察官諭令當庭逮捕，檢方複訊後，認為柯文哲恐有逃亡串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。北檢指出，柯文哲、彭振聲皆涉犯貪污治罪條例公務員違背職務收賄及圖利等罪，犯嫌重大，有滅證或勾串共犯、證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，因此向法院聲請羈押禁見。