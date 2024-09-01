烏龜學會滑板「移動速度快10倍」！主動發起尬車邀請　貓咪傻眼了

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▲軍曹去年開始接觸滑板，結果立刻展現驚人天賦。（圖／翻攝youtube@amechikannomona）

飆風烏龜絕對打破你的刻板印象！日本一位飼主，3年前開始養貓，之後又收編了一隻名叫「軍曹」的烏龜，兩個物種可以說是靈敏與緩慢的代名詞，沒想到去年主人嘗試讓軍曹嘗試玩滑板，結果卻激發了牠的潛能，現在的軍曹移動速度至少快10倍，還常常找貓咪朋友比賽跑，可愛畫面直接在全球爆紅。家住日本福岡的一位飼主，從3年前開始養貓，養了一隻曼赤肯mona，隨後又在2022後半年，養了一隻草龜「軍曹」，也讓這個家庭成為龜貓混合家庭，隨後又在2022年底，迎來第三隻成員虎斑貓小雪。起初小雪與mona，雖然對軍曹都相當友善，常與牠遊玩，而軍曹更是相當喜歡貓咪的烏龜，但無奈軍曹動作太過緩慢，因此都只能當被動的一方。不過到了2023年11月，主人突然靈機一動，找來了小型的滑板，當作軍曹的玩具，沒想到這個決定也成為這個家庭的天翻地覆的起始點。軍曹踏上滑板後，經過一小段時間的熟悉，立刻化身飆風烏龜，可以流暢的在滑板上滑動雙腳，速度超級快，也是從此之後，軍曹只要一踏上滑板，就會用極快速度找上兩隻貓咪，發起尬車邀請，而小雪與mona更是常常跑不贏軍曹。今年5月份，軍曹一如往常踏上滑板，隨後直接衝向小雪，並以帥氣的甩尾做結尾，彷彿在發起賽跑邀請，這10秒片段直接吸引超過1.1億次觀看，來自世界各國的網友們，皆大讚軍曹的滑板技術高超，「小雪OS：主人你為啥要給牠滑板，這樣我要怎麼贏」、「原來烏龜可以跑這麼快，給軍曹滑板的主人也是天才」、「跑贏兔子的就是牠，我看過」、「滑板徹底改變軍曹的龜生」。