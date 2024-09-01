《單身即地獄》尹廈情被男粉包圍逼合照　女星怒：可以有點分寸嗎

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▲《單身即地獄3》的人氣嘉賓尹廈情，受邀來台開球。（圖／樂天桃猿）

▲張語噥喊話每個女生都要懂得保護自己。（圖／翻攝自張語噥IG）

南韓真人戀愛實境秀《單身即地獄3》的人氣女嘉賓尹廈情上個月31日來台開球，還與樂天女孩籃籃、雅涵、琳妲等人開心合照，沒想到近日她在機場被幾名路人強迫自拍，女星張語噥也在IG限時動態發表看法，希望大家有點分寸感，「不是公眾人物就一定要接受合照。」張語噥今（1）在限時動態中轉發一張尹廈情被眾人包圍的照片，看起來完全沒有保持距離，張語噥忍不住嘆，「不是公眾人物就一定要接受合照，甚至還要被肢體接觸，不管只是路人問路、發傳單，還有很多站在捷運口裝星探的那些人，異性就是請保持好距離，一個點肩膀都會讓人不舒服欸！」更提及每個女生都要勇敢保護自己。尹廈情受到樂天桃猿邀請來台開球，上個月31日在開球活動前，於後台和樂天女孩（Rakuten Girls）的籃籃、雅涵、琳妲、卉妮等人開心合影，女孩都驚呼她本人好美，尹廈情則笑說：「樂天女孩們都好漂亮，站在她們旁邊顯得我有點胖！」和節目上傲嬌的性格完全不同。尹廈情因為在《單身即地獄3》中勇敢倒追男嘉賓，表達出真實自我受到好評，甚至她在「勾引」男嘉賓的時候，會不自覺將下巴往下壓，露出魅惑眼神，還有「廈情下巴」的稱號。