太陽演唱會上「BIGBANG合體了」！GD被拉上台　粉絲哭：王者歸來

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▲GD和大聲出現在太陽的演唱會上，BIGBANG合體讓粉絲很感動。（圖／小紅書）

BIGBANG主唱太陽這兩天在韓國首爾舉辦個人演唱會，第一天找來隊友大聲一起合唱團體的經典歌曲，讓現場瞬間沸騰。但沒想到第二天的演出更精采，除了有SEVENTEEN小分隊夫碩順現身，大聲也再次出現，但驚喜的是，連隊長GD（G-DRAGON）也上台合體，讓台下粉絲超級感動。畫面曝光後，就有人說「王者歸來」、「沒想到V.I.P（粉絲名）還能等到這天！」太陽今日的演唱會上一樣請來大聲當嘉賓，但沒想到當他們唱到〈WE LIKE 2 PARTY〉，原本坐在觀眾席的GD突然站上台，雖然他一開始還有點害羞，不過很快就隨著音樂起舞。太陽和GD也在台上一起合唱2人的合作曲〈GOOD BOY〉，台下粉絲無不熱情應援，雖然GD沒有特別打扮，還戴著鴨舌帽、墨鏡，遮住半張臉，不過可以看得出來他非常享受舞台，還跟著太陽一起跳舞。不少粉絲看了非常感動，表示「死去的記憶又回來了」、「受不了，實在太帥了」、「我的青春呀」、「沒想到還能在舞台上看到新鮮的歐巴」、「GD的台風還是這麼穩」、「天呀，有生之年我還能看到哥哥的演唱會嗎」、「啊啊啊啊啊真的哭死」、「還有機會回歸嗎？真的好想念哥哥啊」、「就算沒有打扮，哥哥還是王者姿態。」GD和「YG娛樂」合約於2022年12月29日到期，去年（2023）10月，GD因為被陷害吸毒，「YG娛樂」翻臉不認人，GD疑似覺得被背叛決定不續約，「YG娛樂」就被爆出偷偷延長註冊G-Dragon、GD等商標權。經過11個月爭奪，「YG娛樂」最後在今年8月無償轉讓「G-Dragon」、「GD」等商標權，權志龍今後可以自由使用「G-Dragon」的名義活動。一連串風波終於結束，不少粉絲都很期待他可以早日回歸。