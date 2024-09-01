到場力挺阿北！轟外界扭曲8年榮光成就　黃珊珊：怕我們2028再起

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長柯文哲涉京華城案遭檢廉調查，北檢聲請羈押並將在今（1）日晚間8時開羈押庭，對此民眾黨立委黃珊珊晚間9時許也到地檢署外與小草聲援柯文哲，並提到很多人用陰謀、陽謀一直攻擊民眾黨的公開透明、清廉勤政價值，因為他們怕民眾黨2026、2028將再起，有許多事情都未審先判，籲檢方要遵守程序正義，不能羅織入罪，期盼能看到真正有道德的司法人員，並喊話小草要告訴自己持續相信真理存在，「阿北不放棄，我們就不會放棄！」黃珊珊首先說，這幾天負責照顧陳佩琪，他轉達非常感謝支持者聲援，也強調每一分錢都是乾淨清白，請大家相信她。並提到民眾黨在上周四開記者會，隔一天檢調就發動搜索，可能怕他們繼續澄清，就沒有髒水可以繼續潑。黃珊珊說，民眾黨在競選過程中沒有內控，導致財務上有非常大的缺失，事後承認錯誤並盡量修補，贏得支持者對民眾黨信任，強調所有的競選經費都用在選務，但是所託非人，沒辦法好好整理是民眾黨的錯。黃珊珊說，民眾黨有這麼多支持者，沒必要砸自己腳，更不可能推翻自己的價值，公開透明、清廉勤政的價值，很多人用陰謀、陽謀一直攻擊民眾黨價值，一直打到2026、2028都不會停止，媒體報導這麼多，但哪一件已經被查證過了？究竟這個國家怎麼了？黃珊珊表示，自己相信柯文哲的清白，跟他在北市府努力3年，希望台北更好，在不違法下盡量協助民眾解決問題，包括柯文哲的指示，只有一個原則，就是依法行政、清廉勤政，潑髒水這件事情已經很多年，若中間有任何不法，都有會議紀錄可以查證，卻故意扭曲造成社會誤會，這不僅是柯文哲一個人的事，也讓8年任期榮光與成就徹底毀掉。黃珊珊說，大家就是怕民眾黨2026、2028再起，有許多事情都未審先判，籲檢方要遵守程序正義，不能羅織入罪，期盼能看到真正有道德的司法人員，並喊話小草要告訴自己持續相信真理存在，「阿北不放棄，我們就不會放棄！」