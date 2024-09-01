中秋晚會這里長超用心　千位民眾共襄盛舉

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▲明孝里里長林宏澤也特別完成小兒麻痺民眾心願，特邀陳孟賢至家中合影。（圖／明孝里長林宏澤提供）

▲議員鄭孟洳也表示，本身也是年輕政治工作者，看見林浤澤用心、創意舉辦音樂活動，讓大家放鬆身心，相當感動。（圖／明孝里長林宏澤提供）

高雄市前鎮區明孝里一年一度「超級中Chill夜暨重陽敬老音樂會」今(1)日登場。開場表演除了由在地舞團「閃亮單人舞苑」以及可愛的「國民幼兒園」演出外，里長林浤澤則更再度請來當紅台語巨星「陳孟賢」，音樂才女「翁鈺鈞」現場演唱。除多位在地民意代代表與會外，還有從屏東、台中、新竹、台北的議員、里長出席與現場千位民眾一起嗨翻前鎮漁港，共同歡度中秋佳節。更令人感動的，林浤澤也特別完成小兒麻痺民眾心願，特邀陳孟賢至家中合影。陳孟賢也說，過去受大家幫助，如今能成為他人的精神支柱，備感榮幸，未來希望能持續散播歡樂、散播愛。林浤澤表示，去年首度舉辦中秋晚會廣受好評，承諾今天會再度舉辦。今年，加碼擴大辦理，不僅是履行承諾，更希望里民能走出家門，增進社區情誼。而且，這次晚會特別將活動會場移至剛完工的前鎮漁港徒步廣場前舉辦，就是希望與來自各地的鄉親一同聆聽音樂，欣賞前鎮漁港的嶄新風貌。林浤澤也藉此機會溫暖開講，細數上任以來的政績，並特別感謝鄰長、環保志工、鄉親一路相伴、扶持，給予諸多建議，才能讓里內改變成真，讓明孝里、高雄的美好被大家看見。議員鄭孟洳也表示，本身也是年輕政治工作者，看見里長用心、創意舉辦音樂活動，讓大家放鬆身心，相當感動。還有許多朋友從台灣各地來，顯見浤澤里長的好人緣，不僅促進各地交流，也希望將愛的力量傳遞全台，感謝能與大家度過一個溫馨、歡樂的中秋夜晚，歡迎大家多多來高雄旅遊，在高雄留下獨特的回憶。