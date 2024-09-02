足球／高雄先鋒下半場神奇逆轉新北航源　戰績排名木蘭聯賽第一

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2024台灣木蘭足球聯賽，進行上半賽季補賽，上半場雙方互有攻勢，比數沒有增進，下半場一開始，新北航源李翊汶先進一球，落後的高雄Attackers開始反攻，3分鐘後馬上還以顏色，靠著一次角球機會，段雨柔開球，吳愷晴隨即頭球破門，成功追平比數1:1，高雄Attackers下一輪主場賽事於9月21日，對戰臺北熊讚Play One，當天會是粉紅女力活動，預告粉紅十月，高雄Attackers攜手防治乳癌！響應此一公益活動，所有球員將身穿粉紅球衣，讓楠梓足球場染上一片粉紅色氛圍，更倡議乳癌防治重要性，主辦單位柏文健康事業與金安心醫院、博田國際醫院合作，設置乳房X光車攝影檢查，45至69歲婦女每兩年享有1次免費乳房X光篩檢服務，協助「早期發現、早期治療」，另外也安排子宮頸抹片檢查、大腸癌篩檢、低劑量電腦斷層肺癌篩檢，楠梓鄉親可攜帶健保卡及身份證，前來看球賽兼做身體檢查，現場完成者，可獲贈宣導品乙份。