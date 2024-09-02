彭振聲確定遭收押！律師將提抗告：曝他「非常訝異」心情很難過

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檢廉偵辦京華城弊案，民眾黨主席柯文哲遭質疑涉嫌圖利，前（30）日台北地檢署除約談柯文哲夫婦外，也約談台北市前副市長彭振聲，並在複訊後聲押禁見，今（2）日凌晨法院結果出爐，裁定羈押禁見彭振聲。稍早，彭振聲律師受訪時表示，彭本人對於結果感到非常訝異，心情也覺得非常難過，後續將提出抗告。據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；前天檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。由於彭振聲涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大，前天凌晨向北院聲請羈押禁見，不料今天閱卷時，彭振聲突因身體不適被送往醫院，所幸經治療後已於下午4時許出院，法院審理後於今天凌晨裁准收押。彭振聲律師在結果出爐後接受媒體受訪表示，彭振聲本人對於結果感到非常訝異，心情也覺得非常難過，將提出抗告。